Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ: Εκτοξεύτηκε με επιτυχία για το φεγγάρι ο ιδιωτικός πύραυλος Vulcan – Η αποστολή Peregrine η πρώτη μετά τα Apollo (βίντεο)

Την επιτυχημένη εκτόξευση μετέδωσαν ζωντανά πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης

vulcan

Την εκτόξευση του Vulcan -  του πρώτου ιδιωτικού αμερικανικού πυραύλου – μετέδωσαν ζωντανά πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης καθώς ξεκίνησε για μία ιστορική αποστολή: Ο πύραυλος θα επιχειρήσει να προσγειωθεί στην επιφάνεια της Σελήνης, μισό αιώνα μετά από την λήξη των προγραμμάτων Apollo. 

Ο Vulcan κατασκευάστηκε από την κοινοπραξία United Launch Alliance (ULA), Boeing και Lockheed και εκτοξεύτηκε επιτυχώς προς το Διάστημα στις 9.18 το πρωί της Δευτέρας, ώρα Ελλάδος, από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα. 

Αποστολή του πυραύλου να προσεληνώσει με επιτυχία το ρομποτικό σκάφος Peregrine, το οποίο θα συλλέξει δεδομένα για την επιφάνεια της Σελήνης, πριν πραγματοποιηθούν νέες αποστολές με πλήρωμα.

Εάν καταφέρει να προσγειωθεί με ασφάλεια - στις 23 Φεβρουαρίου βάση προγράμματος - το Peregrine θα σηματοδοτήσει την πρώτη κανονική προσσελήνωση μετά την τελική προσγείωση της σειράς Απόλλων το 1972.  

Επίσης, ο Vulcan θα είναι ο πρώτος ιδιωτικός αμερικανικός πύραυλος, που θα πραγματοποιήσει προσεδάφιση στην επιφάνεια της Σελήνης,  ένα κατόρθωμα που είχε αποδειχθεί άπιαστο τα τελευταία χρόνια.

Η εκτόξευση ήταν μια κρίσιμη πρώτη για τη United Launch Alliance (ULA). Η Vulcan πέρασε περίπου μία δεκαετία στην ανάπτυξη για να αντικαταστήσει τον πύραυλο Atlas V της ULA και να ανταγωνιστεί τον επαναχρησιμοποιούμενο Falcon 9 από τη SpaceX του Ελον Μασκ στην αγορά εκτόξευσης δορυφόρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NASA Διάστημα εκτόξευση Σελήνη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
329 0 Bookmark