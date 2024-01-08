Την εκτόξευση του Vulcan - του πρώτου ιδιωτικού αμερικανικού πυραύλου – μετέδωσαν ζωντανά πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης καθώς ξεκίνησε για μία ιστορική αποστολή: Ο πύραυλος θα επιχειρήσει να προσγειωθεί στην επιφάνεια της Σελήνης, μισό αιώνα μετά από την λήξη των προγραμμάτων Apollo.

Ο Vulcan κατασκευάστηκε από την κοινοπραξία United Launch Alliance (ULA), Boeing και Lockheed και εκτοξεύτηκε επιτυχώς προς το Διάστημα στις 9.18 το πρωί της Δευτέρας, ώρα Ελλάδος, από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα.

The first U.S. commercial robotic launch to the Moon successfully lifted off Jan. 8 on the first flight of @ULALaunch’s #VulcanRocket. @Astrobotic’s Peregrine Mission 1 lander is expected to reach the lunar surface in February: https://t.co/csvx73ZqgP pic.twitter.com/N7Mxiqi8GC — NASA (@NASA) January 8, 2024

Αποστολή του πυραύλου να προσεληνώσει με επιτυχία το ρομποτικό σκάφος Peregrine, το οποίο θα συλλέξει δεδομένα για την επιφάνεια της Σελήνης, πριν πραγματοποιηθούν νέες αποστολές με πλήρωμα.

Εάν καταφέρει να προσγειωθεί με ασφάλεια - στις 23 Φεβρουαρίου βάση προγράμματος - το Peregrine θα σηματοδοτήσει την πρώτη κανονική προσσελήνωση μετά την τελική προσγείωση της σειράς Απόλλων το 1972.

🎶 Fly me to the Moon 🎶@NASA science lifted off on a @ulalaunch Vulcan rocket at 2:18am ET with @Astrobotic’s Peregrine lander from Launch Complex 41 in Florida as part of the agency's Commercial Lunar Payload Services initiative and @NASAArtemis program. Peregrine is… pic.twitter.com/8TvULAN8t7 — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) January 8, 2024

Επίσης, ο Vulcan θα είναι ο πρώτος ιδιωτικός αμερικανικός πύραυλος, που θα πραγματοποιήσει προσεδάφιση στην επιφάνεια της Σελήνης, ένα κατόρθωμα που είχε αποδειχθεί άπιαστο τα τελευταία χρόνια.

Η εκτόξευση ήταν μια κρίσιμη πρώτη για τη United Launch Alliance (ULA). Η Vulcan πέρασε περίπου μία δεκαετία στην ανάπτυξη για να αντικαταστήσει τον πύραυλο Atlas V της ULA και να ανταγωνιστεί τον επαναχρησιμοποιούμενο Falcon 9 από τη SpaceX του Ελον Μασκ στην αγορά εκτόξευσης δορυφόρων.

Πηγή: skai.gr

