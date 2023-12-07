Ημερίδα για την Τεχνητή Νοημοσύνη στα ΜΜΕ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών ανοίγει τη συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη στα Μέσα Ενημέρωσης, τις προοπτικές που θα δημιουργήσει, αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση της. Στο πλαίσιο αυτό η ΠΟΕΣΥ διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη, ΜΜΕ και Δημοσιογραφία: προκλήσεις και προοπτικές».

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρες 09:00-18:00 στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20 (Αίθουσα Γ. Καράντζας, 1ος όροφος) με ομιλητές δημοσιογράφους, πανεπιστημιακούς και ειδικούς, οι οποίοι θα αναφερθούν σε όλες τις πτυχές της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στα Μέσα Ενημέρωσης (ηθικές, εργασιακές, παραγωγής περιεχομένου κλπ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.