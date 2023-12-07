Το κόλπο του… αεροπλάνου για να μην μένει κανείς στο «διαβάστηκε»

Το κόλπο του… «αεροπλάνου» μπορεί να επιστρατεύσει όποιος επιθυμεί να διαβάσει το μήνυμα που του έστειλαν στις εφαρμογές μηνυμάτων, δίχως να γίνει αντιληπτό ότι το διάβασε.

Βάζοντας το κινητό σας σε λειτουργία airplane mode μπορείτε να διαβάσετε κανονικά το μήνυμα και όταν ξαναβάλετε το κινητό σε κανονική λειτουργία, δεν θα φαίνεται ότι «διαβάστηκε».

Πηγή: skai.gr

