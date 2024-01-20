Η NASA έχασε την επαφή με το ελικόπτερο Ingenuity στον Άρη

Η NASA έχασε την επαφή με το μικρό ελικόπτερο Ingenuity στον Άρη, ενώ πραγματοποιούσε την 72η πτήση του στον κόκκινο πλανήτη, ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία σημειώνοντας ότι αναζητά τρόπο να αποκαταστήσει την επικοινωνία μαζί του.

Το ελικόπτερο, που μοιάζει με μεγάλο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος, έγινε το 2021 η πρώτη μηχανοκίνητη ιπτάμενη συσκευή που πραγματοποίησε πτήση σε άλλον πλανήτη. Έφτασε στον Άρη με το ρόβερ Perseverance, το οποίο λειτουργεί ως «ενδιάμεσος», συλλέγοντας τα δεδομένα του Ingenuity και αναμεταδίδοντάς τα στη Γη.

Το Ingenuity έφτασε σε ύψος 12 μέτρων στην πτήση που πραγματοποίησε την Πέμπτη, εξήγησε η NASA. Όμως κατά τη διαδικασία της καθόδου, η επικοινωνία μεταξύ του ελικόπτερου και του ρόβερ διακόπηκε πρόωρα, πριν από την προσγείωση. Οι ομάδες που είναι αρμόδιες για το ελικόπτερο «αναλύουν τα διαθέσιμα δεδομένα και εξετάζουν τα επόμενα βήματα για να αποκαταστήσουν την επικοινωνία», πρόσθεσε η αμερικανική υπηρεσία.

Η πτήση αυτή έγινε προκειμένου να ελεγχθούν τα συστήματα του ελικοπτέρου, επειδή στην προηγούμενη είχε προσγειωθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X to Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA, που κατασκεύασε το ελικόπτερο, ανέφερε ότι το ρόβερ Perseverance δεν μπορεί να «δει» επί του παρόντος το Ingenuity αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσεγγίσει την περιοχή για μια «οπτική επιθεώρηση».

Η NASA είχε χάσει και στο παρελθόν την επαφή με το ελικόπτερο, όπως πέρσι, που δεν επικοινωνούσε μαζί του επί δύο μήνες. Ωστόσο, εκείνη η διακοπή επικοινωνιών ήταν αναμενόμενη.

Το Ingenuity, που ζυγίζει μόλις 1,8 κιλά, επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιήσει μόνο πέντε πτήσεις, αλλά η αποστολή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Συνολικά, διέτρεξε 17 χιλιόμετρα και έφτασε σε ύψος τα 24 μέτρα. Η μακροβιότητά του είναι αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι πρέπει να «επιβιώσει» στο ψύχος της αρειανής νύχτας και θερμαίνεται μόνο χάρη στα ηλιακά πάνελ του που φορτίζουν τις μπαταρίες του την ημέρα. Έτσι, εξελίχθηκε σε μόνιμο «σύντροφο» του ρόβερ Perseverance, αποστολή του οποίου είναι να αναζητήσει ίχνη αρχαίας ζωής στον Άρη.

