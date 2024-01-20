Όλα όσα γνωρίζουμε για το γιγαντιαίο συγκρότημα που χτίζει ο Mark Zuckerberg στη Χαβάη

Όλα ξεκίνησαν με μια τεράστια αγορά γης. Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο παντοδύναμος διευθύνων σύμβουλος της Meta, πρώην Facebook -σύμφωνα με το Forbes, είναι ο πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία που υπολογίζεται σε 129,9 δισεκατομμύρια δολάρια- αγόρασε γη στο νησί Καουάι της Χαβάης το 2014 έναντι 170 εκατ. δολαρίων. Ήταν το πρώτο βήμα για να χτίσει ο ίδιος μια κατοικία εκεί. Ή τουλάχιστον έτσι πίστευαν.

Το έργο ήταν αμφιλεγόμενο, σχεδόν, από την αρχή, κυρίως επειδή διαταράσσει την καθημερινή ζωή σε ένα μικρό νησί. Πρόκειται για έναν παράδεισο όπου γυρίστηκαν το «Jurassic Park» και οι «Πειρατές της Καραϊβικής». Το νησί έχει 73.000 κατοίκους και δεν ζει από τον τουρισμό εδώ και πολύ καιρό. Λένε ότι υπήρχε μόνο ένα φανάρι σε ολόκληρο το νησί μέχρι το 1973. Οι κάτοικοί του -ένα μείγμα γηγενών Χαβανέζων με Ασιάτες και Πορτορικανούς μετανάστες, απόγονοι εκείνων που ήρθαν να εργαστούν στις φυτείες ζαχαροκάλαμου- όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Οι εκατοντάδες εργάτες που προσλήφθηκαν για το… φαραωνικό έργο του Ζούκερμπεργκ υπόκεινται σε αυστηρή συμφωνία εμπιστευτικότητας και, σε μια τόσο δεμένη κοινότητα, αυτό μόνο φήμες και δυσπιστία μπορεί να προκαλέσει.

Αλλά ακόμη και πριν από την έναρξη της κατασκευής, η αντίθεση στο έργο έγινε παγκόσμια. Ένα ψήφισμα στο Change.org που ζητούσε να σταματήσει η «αποικιοκρατία» του διευθύνοντος συμβούλου του Facebook στη Χαβάη συγκέντρωσε ένα εκατομμύριο υπογραφές, όπως γράφει η «El Pais».

«Κάνει μήνυση, ώστε να μπορέσει να χτίσει μια έπαυλη. Χτίζει μια έπαυλη σε τι; Να ζει στο Καουάι για δύο μήνες τον χρόνο; Αυτό είναι απάνθρωπο. Είναι αρρωστημένο», αναφέρεται στο ψήφισμα. Εκείνη την εποχή, ο Ζούκερμπεργκ προσπαθούσε να καταλάβει γιατί υπήρχε αντίσταση από κάποιους. Μάλιστα, ο ίδιος προσπαθούσε να περιορίσει τους «εισβολείς», ώστε κανείς να μην μπορεί να μάθει τι συμβαίνει στη γη που είχε αποκτήσει. Οι ντόπιοι ήταν περιττοί για τον Ζούκερμπεργκ…

Το Wired, το πιο δημοφιλές περιοδικό νέας τεχνολογίας στον κόσμο, απέκτησε πρόσβαση στα σχέδια του εργοταξίου, αλλά μόνο σε αυτά που εμφανίζονται σε δημόσια έγγραφα, επειδή το έργο κρατείται μυστικό. Και φαίνεται ότι η ιδέα του Ζούκερμπεργκ ξεπερνά κατά πολύ την κατασκευή ενός μικρού σπιτιού με κήπο για να περνάει εκεί το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το περιοδικό, έχει αποκτήσει μια τεράστια έκταση γης: 5.000 στρέμματα. Αυτό είναι περίπου 65 φορές το μέγεθος του παλατιού του Μπάκιγχαμ ή των Βερσαλλιών!

Σύμφωνα με το Wired, το συγκρότημα περιλαμβάνει πάνω από δώδεκα κτίρια. Ο κεντρικός πυρήνας αποτελείται από δύο κατοικίες

(το ύψος τους είναι άγνωστο), με τουλάχιστον 30 δωμάτια και 30 μπάνια, ανελκυστήρες, γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων και μια βιομηχανική κουζίνα. Ένα τρίτο κτίριο δίπλα στις κατοικίες περιλαμβάνει γυμναστήριο, σάουνα, τζακούζι, σπα, πισίνα και γήπεδο τένις. Σε ένα κοντινό δάσος, θα κατασκευαστούν 11 δεντρόσπιτα σε σχήμα δίσκου, που θα συνδέονται μεταξύ τους με ένα πλέγμα από γέφυρες από σχοινιά. Υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα σε όλη την έκταση του ακινήτου, από ξενώνες μέχρι κτίρια διοίκησης και υπηρεσιών. Το έργο έχει προχωρήσει αρκετά, ώστε ο Ζούκερμπεργκ έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο εταιρικές εκδηλώσεις στο συγκρότημα, το οποίο οραματίζεται ως αυτάρκες, ενώ διαθέτει και μια τεράστια δεξαμενή νερού.

Ωστόσο, το υπόγειο τμήμα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. «Τα σχέδια δείχνουν ότι οι δύο κεντρικές κατοικίες θα ενωθούν με μια σήραγγα, που θα οδηγεί σε ένα υπόγειο καταφύγιο 5.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα διαθέτει χώρους διαβίωσης, ένα μηχανοστάσιο και μια καταπακτή διαφυγής στην οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση κανείς μέσω σκάλας», αναφέρει το Wired.

«Η πόρτα στο υπόγειο καταφύγιο θα κατασκευαστεί από μέταλλο και θα γεμίσει με σκυρόδεμα - ένα στυλ που συνηθίζεται σε αποθήκες και καταφύγια βομβών». Η συνολική τιμή του έργου είναι δύσκολο να υπολογιστεί, αλλά το Wired την υπολογίζει σε τουλάχιστον 100 εκατ. δολάρια, συν 170 εκατ. δολάρια για το οικόπεδο. Αυτό το καθιστά το μεγαλύτερο έργο πολιτικού μηχανικού που έχει αναληφθεί ποτέ στο νησί.

Και τι έχει να πει ο Ζούκερμπεργκ για όλα αυτά; Λίγο μετά τη δημοσίευση του άρθρου, ανέβασε ένα βίντεο δευτερολέπτων στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να γελάει με τις πληροφορίες...

