Ο αμερικανικός κολοσσός Meta θα αναγνωρίζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του τους ήχους, τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) από τον μήνα Μάιο, μια απόφαση που ελήφθη με φόντο τη μάχη κατά της παραπληροφόρησης σε μια χρονιά γεμάτη από εκλογικές διαδικασίες.

«Προβλέπουμε να αρχίσουμε να επισημαίνουμε τα περιεχόμενα που έχουν δημιουργηθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη τον Μάιο του 2024», εξήγησε σε μια ανάρτηση στο μπλογκ η Μόνικα Μπίκερτ, αντιπρόεδρος επιφορτισμένη με τις πολιτικές περιεχομένου της μητρικής εταιρείας των Facebook, Instagram και Threads, διευκρινίζοντας πως η αναφορά "Made with AI" θα εφαρμόζεται «σε έναν μεγαλύτερο αριθμό περιεχομένων βίντεο, ηχητικών αρχείων και φωτογραφιών» σε σύγκριση με προηγουμένως.

Αυτά τα περιεχόμενα θα επισημαίνονται από την πλατφόρμα, εάν εντοπίζει «δείκτες ποιότητας φωτογραφίας Τεχνητής Νοημοσύνης σύμφωνους με τους κανόνες της βιομηχανίας» ή εάν «χρήστες αναφέρουν πως αναρτούν στο διαδίκτυο περιεχόμενα που έχουν παραχθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη», υπογράμμισε η ίδια.

Μετρά επίσης στο δίκτυό της «περίπου 100 ανεξάρτητους ελεγκτές γεγονότων (fact-checkers)» προκειμένου να εντοπίζουν τα «ψευδή ή παραπλανητικά» περιεχόμενα που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η μητρική εταιρεία του Facebook είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο την επιθυμία της να επισημαίνει κάθε φωτογραφία που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, μια απόφαση που ελήφθη με φόντο τη μάχη κατά της παραπληροφόρησης.

Άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Microsoft, η Google ή η OpenAI έλαβαν παρόμοιες δεσμεύσεις.

Στόχος η διαφάνεια

Ο καλιφορνέζικος όμιλος ανακοινώνει γενικότερα ότι θα αλλάξει τον τρόπο που διαχειρίζεται τα περιεχόμενα που έχουν τροποποιηθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη, έπειτα από τη γνωμοδότηση του εποπτικού συμβουλίου του, εκτιμώντας πως «η διαφάνεια και το επιπλέον περιεχόμενο είναι ο καλύτερος τρόπος να διαχειριστούμε τα παραποιημένα περιεχόμενα», προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να περιοριστεί χωρίς να χρειάζεται η ελευθερία της έκφρασης».

Σε αυτήν την περίπτωση, θεωρεί πλέον ότι είναι προτιμότερο να προσθέτει «ετικέτες και πλαίσιο» σε αυτά τα περιεχόμενα, παρά να τα αφαιρεί όπως έκανε μέχρι σήμερα.

Εντούτοις, η Meta διευκρίνισε πως θα συνεχίζει να αποσύρει από τις πλατφόρμες της κάθε περιεχόμενο, είτε έχει δημιουργηθεί από άνθρωπο είτε με τη βοήθεια της ΤΝ, το οποίο θα αντίκειται στους κανόνες της «κατά της παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία, του εκφοβισμού, της παρενόχλησης, της βίας (...) ή κατά οποιασδήποτε άλλης πολιτικής που εντάσσεται στα πρότυπα της κοινότητάς μας».

Πηγή: skai.gr

