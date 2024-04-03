Προβλήματα με το Whatsapp: Δυσκολία με αποστολή και λήψη μηνυμάτων στην Ελλάδα

Προβλήματα καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στην εφαρμογή επικοινωνίας Whatsapp σύμφωνα με αναφορές των χρηστών της τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο σχετικός, για επισήμανση προβλημάτων εφαρμογών, ιστότοπος "Down Detector", τις 17.214 έφτασαν οι αναφορές χρηστών για προβλήματα στην πλατφόρμα, μέχρι τις 21:30 το βράδυ σήμερα.

Ειδικότερα καταγράφονται προβλήματα στην εφαρμογή συνολικά, στον ιστότοπο αλλά και στη λήψη κι αποστολή μηνυμάτων.

Ανάμεσα στις χώρες εκ των οποίων έχουν παρατηρηθεί οι παραπάνω δυσλειτουργίες είναι και η Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.