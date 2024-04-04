Η τεχνητή νοημοσύνη της Meta «κατηγορείται» για... ρατσισμό

Η συσκευή δημιουργίας εικόνων τεχνητής νοημοσύνης της Meta κατηγορήθηκε για «ρατσισμό», αφού οι χρήστες ανακάλυψαν ότι δεν μπορούσε να συνθέσει την εικόνα ενός ζευγαριού με Ασιάτη άνδρα και λευκή γυναίκα.

Το εργαλείο AI, που δημιουργήθηκε από τη μητρική εταιρεία του Facebook, είναι σε θέση να δέχεται σχεδόν κάθε γραπτή προτροπή και να τη μετατρέπει σε μια συγκλονιστικά ρεαλιστική εικόνα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, οι χρήστες διαπίστωσαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήταν σε θέση να δημιουργήσει εικόνες που δείχνουν ζευγάρια μικτών φυλών, παρά το γεγονός ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, είναι ο ίδιος παντρεμένος με μια Ασιάτισσα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι σχολιαστές το επέκριναν ως παράδειγμα της φυλετικής προκατάληψης της τεχνητής νοημοσύνης, με έναν να περιγράφει την τεχνητή νοημοσύνη ως «ρατσιστικό λογισμικό κατασκευασμένο από ρατσιστές μηχανικούς».

Meta is racist and nobody in media or govt cares...odd?



Meta's AI is accused of being RACIST: Shocked users say Mark Zuckerberg's chatbot refuses to imagine an Asian man with a white woman

Just weeks after Google was forced to shut down its 'woke' AI, another tech giant faces… pic.twitter.com/3k9NnwqkhX — floridanow1 (@floridanow1) April 4, 2024

