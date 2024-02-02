«Το νομοσχέδιο για την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες εθνικές ανάγκες, αλλά και τις επιτακτικές ενωσιακές δεσμεύσεις, αναβαθμίζοντας το επίπεδο εποπτείας, ενημέρωσης και υποστήριξης των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και ενισχύοντας το οικοσύστημα ψηφιακής καινοτομίας στη χώρα, μέσω της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος με ασφαλείς υποδομές».

Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου για την «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας».

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης αλλά και αρμόδιων φορέων ότι ο φορέας αυτός θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη αρχή, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι «η νέα Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας δεν θεσμοθετείται ως Ανεξάρτητη Αρχή, γιατί αφ' ενός μεν σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά δεδομένα δεν είναι μια καλή πρακτική και αφ' ετέρου γιατί ως φορέας δεν προστατεύει κάποιο θεμελιώδες συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όπως τα προσωπικά δεδομένα, ή το απόρρητο των επικοινωνιών, ενώ επίσης δεν ρυθμίζει κάποια ειδική αγορά».

«Η νέα Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, είναι μια επιχειρησιακή δομή, η οποία αυξάνει το επίπεδο εποπτείας, ενημέρωσης και υποστήριξης των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Συγχρόνως, ενισχύει το οικοσύστημα ψηφιακής καινοτομίας στη χώρα, μέσω της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος με ασφαλείς υποδομές. Και προκειμένου να μη δημιουργούνται λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με τον έλεγχο και την ασφάλεια των συστημάτων, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι οι κυβερνοεπιθέσεις δεν αφορούν στα προσωπικά δεδομένα, παρά μόνον αν αυτά διαρρεύσουν λόγω των επιθέσεων στα συστήματα», επεσήμανε.



«Δημιουργούμε το ξεχωριστό Ν.Π.Δ.Δ., γιατί στον καινούργιο ψηφιακό κόσμο όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις 'τρέχουν' με εκθετικούς ρυθμούς, η ενίσχυση του ψηφιακού κράτους αποτελεί επιτακτική ανάγκη για να είμαστε ακόμα πιο ασφαλείς» σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου. «Δεν ήταν πρόθεση της κυβέρνησης να φτιάξει ένα ακόμα Ν.Π.Δ.Δ. για να εξυπηρετήσει μικροπολιτικούς σκοπούς. Σκοπός είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων και του εποπτικού ρόλου της αρχής, ενόψει και της εφαρμογής της Οδηγίας NIS2, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2024 και θα αυξήσει κατακόρυφα τον αριθμό των εποπτευόμενων φορέων από περίπου 70 σε 2.000. Πέρα από τις 'παραδοσιακά' κρίσιμες υποδομές, όπως η ενέργεια, οι ψηφιακές υποδομές και ο τραπεζικός τομέας, θα συμπεριλαμβάνονται και άλλοι τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση, οι ταχυμεταφορές, η παρασκευή, παραγωγή και διανομή χημικών προϊόντων, αλλά και η παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων. Μια Γενική Διεύθυνση δεν μπορεί να καλύψει όλους αυτούς τους φορείς. Για αυτό δημιουργούμε ένα νέο φορέα, ο οποίος θα καλύψει τις αυξημένες αυτές απαιτήσεις», επεσήμανε και πρόσθεσε:

«Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, το παγκόσμιο κόστος του κυβερνοεγκλήματος εκτιμάται κατά προσέγγιση σε δέκα τρισεκατομμύρια ευρώ για το έτος 2023, διατηρώντας ένα ρυθμό διπλασιασμού ανά διετία. Πρόκειται για ένα τεράστιο κόστος, μεγάλο μέρος του οποίου πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και, συνεπώς, τη χώρα μας. Οι κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα ακολουθούν σε αντιστοιχία με το σύνολο των χωρών του δυτικού κόσμου, μια διαρκώς αυξητική τάση, με τα σοβαρά περιστατικά να πολλαπλασιάζονται ακόμη και σε περιπτώσεις που τελικά δεν οδηγούν πάντα σε σοβαρή διατάραξη των κρίσιμων υπηρεσιών που υποστηρίζουν τα πληροφοριακά συστήματα. Ένας τέτοιος όγκος υποχρεώσεων απαιτεί έναν ξεχωριστό Ν.Π.Δ.Δ για να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις».

«Στο DNA του νέου φορέα θα πρέπει να είναι η εξωστρέφεια, ειδικά υπό την οπτική ότι θα εποπτεύει 2000 φορείς, πολλοί από τους οποίους μάλιστα είναι ιδιωτικοί. Επιπλέον, η εξωστρέφεια απαιτείται και για τη συνέχιση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που και σήμερα υλοποιεί η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας, αλλά και για να υλοποιήσουμε έργα σε επίπεδο εξοπλισμού», υπογράμμισε και κατέληξε:

«Το νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια, μαζί με το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα για τη πράξη γύρω από τις ψηφιακές υπηρεσίες, έρχονται να κάνουν τους πολίτες να νιώθουν πολύ πιο ασφαλείς για την περιήγησή τους στο διαδίκτυο και θα δώσουν τη δυνατότητα οτιδήποτε συμβεί να είμαστε πιο άμεσοι και στοχευμένοι σε αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

