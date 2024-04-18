Δέος προκαλεί το νέας γενιάς ρομπότ Atlas της εταιρείας ρομποτικής Boston Dynamics, που αποτελεί "διάδοχο" του παλιάς γενιάς μοντέλου που "συνταξιοδοτήθηκε".

Σε σύντομο, τύπου teaser, βίντεο, το ρομπότ δείχνει ξεκάθαρα απίστευτες δυνατότητες: μπορεί να μην αποτελείται από... υγρό μέταλο όπως ο T-1000 στον Terminator, αλλά κάνει τον T-800 (και τον προκάτοχό του βέβαια) να μοιάζει... παλαιολιθικός.

Κι αυτό, γιατί στόχος δεν είναι να μιμείται κινησιολογικά τους ανθρώπους: οι κινήσεις του δεν παραπέμπουν στον άνθρωπο και στους περιορισμούς του ανθρώπινου σκελετού, αλλά σε... σπασμένη κούκλα, όπως σηκώνεται από το έδαφος, ή όπως γυρίζει το κεφάλι.

Το νέα γενιάς ρομπότ Atlas είναι πλέον εντελώς ηλεκτρικό και σχεδόν αθόρυβο, ενώ ο κορμός του, όπως αναφέρει το TechCrunch, είναι πιο λεπτός πιο ελαφρύς και δεν εξέχουν καλώδια.

