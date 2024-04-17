«Αντίο λοιπόν αντίο»… H αμερικανική εταιρεία ρομποτικής Boston Dynamics «συνταξιοδοτεί» το ρομπότ Atlas και το αποχαιρετά δημοσιεύοντας ένα εντυπωσιακό βίντεο. Το βίντεο δείχνει τις πτώσεις του αρχικά «ατσούμπαλου» ρομπότ στην αρχή της «καριέρας» του, και την… άνοδο με εντυπωσιακή πλαστικότητα κινήσεων που θα ζήλευαν και χορευτές.



Το ρομπότ έχει ύψος 1,88 μέτρα, και βάρος 150 κιλών. Και αν έφθασε σε τέτοιο επίπεδο εξέλιξης, και μόνο η σκέψη του πώς θα είναι ο «διαδόχος» του προκαλεί δέος.

«Για σχεδόν μια δεκαετία, το Atlas έχει εξάψει τη φαντασία μας, έχει εμπνεύσει τις επόμενες γενιές μηχανικών ρομποτικής και έχει ξεπεράσει τα τεχνικά εμπόδια στον τομέα. Τώρα ήρθε η ώρα για το υδραυλικό μας ρομπότ Atlas να ηρεμήσει και να χαλαρώσει. Ρίξτε μια ματιά σε όλα όσα έχουμε καταφέρει με την πλατφόρμα Atlas μέχρι σήμερα» σχολιάζει η εταιρεία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.