Η πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, μια από τις δημοφιλέστερες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πιθανόν να ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο ενεργούς μηνιαίους χρήστες μέσα σε ένα χρόνο καθώς εξαπλώνεται σαν "δασική πυρκαγιά", όπως σχολίασε χθες, Τρίτη, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Πάβελ Ντουρόφ μιλώντας στον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον.

Το Telegram, το οποίο διαθέτει ιδιαίτερη επιρροή στις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κατατάσσεται στις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μετά τις Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok και Wechat.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, το Telegram έγινε η κύρια πηγή αφιλτράριστου, και συχνά σκληρού και παραπλανητικού περιεχομένου και από τις δύο πλευρές σχετικά με τον πόλεμο και την πολιτική που αφορά τη σύγκρουση.

Ένας από τους βασικούς αντιπάλους του Telegram, το WhatsApp της Meta, διαθέτει περισσότερους από δύο δισεκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες.

Η ιστορία του Telegram

Το Telegram, με έδρα το Ντουμπάι, ιδρύθηκε από τον γεννημένο στη Ρωσία Ντουρόφ, ο οποίος εγκατέλειψε τη Ρωσία το 2014 αφού αρνήθηκε να συμμορφωθεί με το αίτημα να κλείσει τις αντιπολιτευόμενες κοινότητες στην πλατφόρμα του, την VK, την οποία στη συνέχεια πούλησε.

Ο Ντουρόφ λέει ότι επινόησε την ιδέα μιας κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων ως έναν τρόπο επικοινωνίας όσο βρισκόταν στη Ρωσία και δεχόταν πιέσεις.

Ο νεότερος αδελφός του, ο Νικολάι, σχεδίασε την κρυπτογράφηση.

Όπως εξηγεί ο Ντουρόφ, έφυγε από τη Ρωσία γιατί δεν μπορούσε να δέχεται εντολές από καμία κυβέρνηση και απέρριψε ερώτηση σχετικά με ισχυρισμούς ότι το Telegram ελέγχεται από τη Ρωσία ως ψευδείς φήμες που διαδίδονται από ανταγωνιστές του, τους οποίους ανησυχεί η επιτυχία του Telegram.

"Προτιμώ να είμαι ελεύθερος παρά να παίρνω εντολές από οποιονδήποτε", είπε ο Ντουρόφ για την αποχώρησή του από τη Ρωσία και για την αναζήτηση στέγης για την εταιρεία του που περιλάμβανε περιόδους στο Βερολίνο, το Λονδίνο, τη Σιγκαπούρη και το Σαν Φρανσίσκο.

Ο Ντουρόφ, η περιουσία του οποίου σύμφωνα με το Forbes εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια, είπε ότι κάποιες κυβερνήσεις επιχείρησαν να του ασκήσουν πιέσεις, αλλά η εφαρμογή, η οποία αυτή τη στιγμή διαθέτει 900 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, θα πρέπει να παραμείνει μια "ουδέτερη πλατφόρμα" και όχι ένας "παίκτης στη γεωπολιτική σκακιέρα".

Όπως είπε ο ίδιος, η γραφειοκρατία -ειδικά ως προς την πρόσληψη ξένων ταλέντων- στα μέρη αυτά ήταν πολύ επίπονη και επιπλέον δέχτηκε επίθεση σε δρόμο του Σαν Φρανσίσκο από κάποιους που επιχείρησαν να του αρπάξουν το κινητό.

Το πιο ανησυχητικό όμως, είπε, είναι ότι δέχτηκε υπερβολική προσοχή από τις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, περιλαμβανομένου του FBI. Όπως λέει, Αμερικανοί πράκτορες επιχείρησαν να προσλάβουν έναν από τους μηχανικούς του για να αποκτήσουν έτσι πρόσβαση στην πλατφόρμα από την πίσω πόρτα. Το FBI δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει εκτός εργάσιμων ωρών.

Σε ό,τι αφορά την ελευθερία του λόγου, ωστόσο, ο Ντουρόφ σχολίασε ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις δεν ήταν οι κυβερνήσεις, αλλά οι μεγάλοι ανταγωνιστές όπως η Apple και η Alphabet, η μητρική της Google.

"Αυτές οι δύο πλατφόρμες, μπορούν βασικά να λογοκρίνουν ό,τι διαβάζετε, να έχουν πρόσβαση στο smart phone σας", δήλωσε ο Ντουρόφ και πρόσθεσε ότι οι προαναφερθείσες πλατφόρμες είπαν στην Telegram ότι αν δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες τους, τότε θα την αφαιρούσαν από τα καταστήματά τους.

Είπε ακόμη ότι επέλεξε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς είναι μια "ουδέτερη χώρα" που θέλει να είναι φίλη με όλους και που δεν έχει συνταχθεί με καμία από τις υπερδυνάμεις, επομένως αισθάνθηκε ότι αυτό θα ήταν το καταλληλότερο μέρος για μια "ουδέτερη πλατφόρμα".

Το Telegram, σημείωσε, χρησιμοποιείται τόσο από τους αντιπολιτευόμενους όσο και από τις κυβερνήσεις, αλλά δεν συντάσσεται με καμία πλευρά.

Ο Ντουρόφ κατέληξε λέγοντας ότι εκτός από μετρητά ή Bitcoin, δεν διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, τζετ ή θαλαμηγό καθώς θέλει να είναι ελεύθερος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.