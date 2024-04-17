Από τον ερχόμενο Ιούλιο θα είναι υποχρεωτικό στα καινούρια αυτοκίνητα το σύστημα εντοπισμού υπνηλίας του οδηγού. Πρόκειται για ένα σημαντικό σύστημα υποβοήθησης οδηγού, το οποίο μέσω υπέρυθρων ακτινών θα διαβάζει την κόρη του οδηγού και θα διακρίνει αν αυτός έχει τάσεις υπνηλίας ή είναι αφηρημένος.

Καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να μειώσει τον αριθμό των θανάτων στους δρόμους της έως το 2050, έχει θεσπίσει ένα σύνολο κανονισμών και τεχνολογιών, που θα βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ο λεγόμενος GSR ή Γενικοί Κανονισμοί Ασφάλειας, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην αυτοκίνηση και έχει να κάνει με όλες εκείνες τις τεχνολογίες που έχουν ως στόχο την μείωση των ατυχημάτων σε περίπτωση λάθους του οδηγού.

Ήδη από τον Ιούλιο του 2022 είναι υποχρεωτική στα αυτοκίνητα η έξυπνη ειδοποίηση ταχύτητας ISA, η οποία προειδοποιεί ακουστικά και οπτικά τους οδηγούς όταν υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας.

Στην προσπάθεια της ΕΕ να επιτύχει μια ομοιόμορφη προσέγγιση, όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες πρέπει να εγκαταστήσουν μια κάμερα υπερύθρων που σαρώνει την κίνηση των ματιών και του κεφαλιού του οδηγού για απώλεια προσοχής, ακολουθούμενη από μια προειδοποίηση. Αυτή η μορφή ενεργού συστήματος θα είναι υποχρεωτική, ενώ οι λιγότερο δαπανηρές λύσεις δεν θα ισχύουν. Εάν μια αυτοκινητοβιομηχανία θέλει να προχωρήσει σε πωλήσεις των υφιστάμενων μοντέλων με την συγκεκριμένη τεχνολογία, τότε θα πρέπει να τα εξοπλίσει εκ των υστέρων μ'ένα σύστημα ανίχνευσης και αυτό όχι αργότερα από τον Ιούλιο του 2026.

Το πακέτο για τις αυτοκινητοβιομηχανίες στοιχίζει αρκετά. Αυτό ίσως συμπαρασύρει προς τα πάνω τις τιμές των καινούριων αυτοκινήτων. Η κατηγορία αυτοκινήτων που επηρεάζεται περισσότερο θα η B-SUV κατηγορία, όπου ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, καθώς και τα οχήματα χαμηλού περιθωρίου κέρδους που ίσως να μην μπορέσουν να απορροφήσουν την επιπλέον τιμή. Επί του παρόντος, η ανίχνευση υπνηλίας εντοπίζεται σε αυτοκίνητα που έχουν αυξημένα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας. Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι η κόπωση του οδηγού μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Το σύστημα αποτελεί σημείο αναφοράς και των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν τα ατυχήματα στους δρόμους. Μάλιστα στα αυτοκίνητα που θα έχουν αυτή την τεχνολογία ίσως να παρέχεται επιπλέον έκπτωση. Το σίγουρο είναι ότι η πλήρης εφαρμογή του GSR θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερα ασφάλιστρα.

Τα σημερινά αυτοκίνητα που διαθέτουν ειδοποιήσεις για υπνηλία του οδηγού πολλές φορές γίνονται υπερβολικά, με αποτέλεσμα να αναγκάζουν τον οδηγό στην απενεργοποίησή τους. Όμως η διακοπή της λειτουργίας θα είχε το αντίθετο από το στοχευμένο αποτέλεσμα της ΕΕ για την ασφάλεια. Επομένως, οι πολιτικές των αυτοκινητοβιομηχανιών για τα αυτοκίνητα ίσως να χρειάζονται επανεξέταση και προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας τους, για να αποτρέψουν την απενεργοποίηση των συστημάτων από τους οδηγούς.

Πηγή: skai.gr

