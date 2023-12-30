Υπογράφει ο Ναβάρο, ακολουθούν οι επόμενοι για τον Ολυμπιακό

Μαρσάρει μεταγραφικά ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή, έκλεισαν τον Φραν Ναβάρο, κάνοντας μία κίνηση σε θέση που είχαν μεγάλη ανάγκη. Αφού ο Ελ Κααμπί θα λείψει από τη γραμμή κρούσης λόγω Κόπα Άφρικα.

Ο Ισπανός αναμένεται να σφραγίσει σήμερα τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες, καθώς αναμένεται στην Αθήνα για τα τυπικά. Αφού θα περάσει ιατρικά και εφόσον δεν σημειωθεί κάποιο απρόοπτο θα σφραγίσει τον δανεισμό του με οψόν αγοράς (όχι υποχρεωτική) από την Πόρτο.

Ο 25χρονος άσος αναμένεται να προλάβει να κάνει κάποιες προπονήσεις μέσα στο 2023 και είναι σημαντικό το γεγονός ότι θα τεθεί σε σύντομο διάστημα στη διάθεση του Κάρλος Καρβαλιάλ. Αφού, όπως προαναφέραμε θα λείψει ο Ελ Κααμπί, ενώ ο Ελ Αραμπί τώρα ξεπερνάει τον τραυματισμό και από εκεί και πέρα υπάρχει η λύση του Γιόβετιτς.

Σειρά θα πάρουν οι επόμενες κινήσεις για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι θα πάρουν μίνιμουμ τρεις παίκτες. Ασφαλώς θέλουν έναν χαφ, με τα ονόματα των Αντρέ Όρτα και Παλαβεσίνο να βρίσκονται στην επικαιρότητα. Πιο εφικτή μοιάζει η πρώτη περίπτωση. Από εκεί και πέρα παρατηρείται έντονη κινητικότητα για στόπερ και εξτρέμ.

