NBA: Νέο σόου του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Έκλεισε το 2023 με «30άρα» στο Κλίβελαντ

Κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Καβαλίερς δεν άφησαν οι Μπακς, οι οποίοι τα ξημερώματα πέρασαν άνετα 119-111 από το Κλίβελαντ.

Κορυφαίος για τα «ελάφια», για άλλη μία φορά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πραγματοποίησε μία (ακόμα) MVP εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ πέτυχε 34 πόντους (14/21 δίποντα, 6/7 βολές) και μάζεψε 16 ριμπάουντ, ενώ είχε 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη στα 36:34 που αγωνίστηκε.

Στο πλευρό του «Greek Freak» στάθηκε ο Λίλαρντ, έχοντας 31 πόντους (7/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 11/11 βολές) αλλά και 4 ασίστ. Σημαντικές βοήθειες στο σκοράρισμα έδωσαν ο Μίντλετον με 13 πόντους (3/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη) και ο Μπίσλι με 15 (5/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ) που ήταν οι άλλοι διψήφιοι για το Μιλγουόκι.

Κορυφαίος για τους «Καβς» ήταν σε άλλο ένα παιχνίδι ο Ντόνοβαν Μίτσελ, με 34 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-31, 59-52, 80-92, 111-119

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Μάτζικ-Νικς 117-108

