Euroleague: Σαρωτικός στο Βερολίνο ο Ολυμπιακός, 94-67 την Άλμπα

Ο Ολυμπιακός «αφυπνίστηκε» στην τρίτη περίοδο, όταν έτρεξε επιμέρους σκορ 8-27(!), σημειώνοντας στο Βερολίνο τη δεύτερη διαδοχική νίκη του και το τέταρτο του «διπλό» στην εφετινή Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 94-67 της εκ των ουραγών Άλμπα, για την 17η αγωνιστική, κλείνοντας με θετικό πρόσημο (9-8) τον πρώτο γύρο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Στον αντίποδα, οι Γερμανοί υποχώρησαν στο 3-14.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γουόκαπ, Κάαναν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ, ενώ η Άλμπα Βερολίνου είχε στη βασική της πεντάδα τους Σπανιόλο, Τόμας, Γουέντζελ, Μπιν και Τίμαν. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν αρκετά καλά στο ματς και με τον αρχηγό τους να βρίσκει εύκολους πόντους, προηγήθηκαν 8-7 στο 3’. Με τον Μουσταφά Φαλ να παίρνει την σκυτάλη και να κυριαρχεί στη ρακέτα, οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν μπροστά στο σκορ (12-14) μέχρι και το 6ο λεπτό. Κάπου εκεί όμως, εκμεταλλευόμενη και την μέτρια έως κακή περιφερειακή άμυνα του Ολυμπιακού, η Άλμπα «βομβάρδισε» το αντίπαλο καλάθι με τρίποντα των Ντέλοου, Τίμαν και Μπράουν, προσπερνώντας στο σκορ και κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +6 για το 25-19.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με νέο τρίποντο του Στέρλινγκ Μπράουν για το 28-19 υπέρ των γηπεδούχων, την ώρα όπου ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν να συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι. Ενδεικτικό είναι πως οι πρώτοι πόντοι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα ήρθαν από βολές του Λαρεντζάκη, 3,5 λεπτά μετά την έναρξη του δεκαλέπτου. Οι Γερμανοί συνέχισαν να πετυχαίνουν… βροχή τα τρίποντα, με τους Τόμας και Μάτιτσεκ να εκτοξεύουν για πρώτη φορά τη διαφορά στο +11 για το 34-23 και λίγο αργότερα στο 36-25 στο 15’.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Ολυμπιακός «μεταμορφώθηκε» προς το καλύτερο! Βελτιώνοντας κατακόρυφα την απόδοσή του στην άμυνα και αναγκάζοντας την Άλμπα να κάνει λάθη, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό και στο τρανζίσιον. Με ένα γρήγορο σερί 8-0 δια χειρός Λαρεντζάκη, Γκος και Σίκμα, μείωσαν στους τρεις (36-33) στο 17'. Τόμας και Σπανιόλο έκαναν το 40-33 λίγο αργότερα, με την ελληνική ομάδα να απαντά με τα διαδοχικά τρίποντα των Λαρεντζάκη και Γκος για το 40-39! Τελικώς, οι Γερμανοί κατάφεραν και πήγαν στα αποδυτήρια με ένα υπέρ τους +3 για το 43-40 του ημιχρόνου.

Τελείως διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου οι Πειραιώτες μπήκαν στο παρκέ αποφασισμένοι να καθαρίσουν το ματς, παίζοντας εκπληκτικό μπάσκετ που θύμισε την περσινή ονειρική σεζόν! Με άμυνα που... τσάκιζε κόκκαλα και τρομερή ενέργεια στις δύο άκρες του γηπέδου, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε πλήρως στην «Mercedes Benz Arena», κλείνοντας την περίοδο με το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 27-8!

Κρατώντας την Άλμπα στους μόλις δύο πόντους - και αυτοί από βολές του Τίμαν - για σχεδόν 5,5 λεπτά (!), ο Ολυμπιακός κατάφερε όχι μόνο να ανατρέψει το σκορ, αλλά και να προηγηθεί με +11 για το 56-45, έχοντας τους Κάαναν, Φαλ και Πίτερς στην αιχμή του δόρατος! Οι Γερμανοί αντέδρασαν προσωρινά με δύο τρίποντα του Ματ Τόμας για το 58-51, ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι με τους Κάαναν και Πίτερς να βρίσκουν ξανά μεγάλα σουτ, έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +16 και το 67-51!

Παρά τη μεγάλη και ομολογουμένως ασφαλή διαφορά που είχαν «χτίσει» οι Πειραιώτες, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν χαλάρωσαν στιγμή στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Αντιθέτως, συνέχισαν να βγάζουν ενέργεια και διάθεση στο παρκέ, αλλά και ωραίους συνδυασμούς στην επίθεση. Σε συνάρτηση με την απογοήτευση και των Γερμανών, ο Ολυμπιακός κατάφερε και έστειλε τη διαφορά πάνω από τους 20-25 πόντους, φτάνοντας ακόμα και στο +29 λίγο πριν το φινάλε, πανηγυρίζοντας τελικώς το 4ο διπλό της φετινής σεζόν με το τελικό 94-67!

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 43-40, 51-67, 67-94.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.