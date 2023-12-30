Λογαριασμός
Αταμάν: Έχει το άγγιγμα του… Μίδα μετατρέπει σε χρυσάφι το ρόστερ του Παναθηναϊκού

Η επίδραση του Τούρκου προπονητή είναι τεράστια με τον Παναθηναϊκό να μετράει 4 διαδοχικές νίκες και την ομάδα στο τέλος του 1ου γύρου να "πατάει" τετράδα

Αταμάν

Μετά το πρώτο μισό της regular season, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 4η θέση και αυτό πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στον προπονητή του, που πήρε το καλοκαίρι μια ομάδα "κάρβουνο" και την μετέτρεψε σε… χρυσάφι.

Ο Αταμάν δείχνει να έχει τον τρόπο να παίρνει το 100% από τους παίκτες του. Παιχνίδι με το παιχνίδι και μήνα με τον μήνα, πάντα υπάρχει ένας παίκτης που βελτιώνεται αισθητά και μπαίνει στην εξίσωση του Τούρκου τεχνικού. Πλέον, η ομάδα του Αταμάν δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνη του Σεπτεμβρίου, αφού παίκτες και προπονητής κατάφεραν σε ένα πολύ σύντομο χρόνιο διάστημα να δημιουργήσουν το φετινό αγωνιστικό προφίλ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι κλείνουν την χρονιά στην 4η θέση με ρεκόρ 10-7 και το αίσθημα που επικρατεί είναι ότι μπορούσαν ακόμα καλύτερα.

TAGS: Παναθηναϊκός
