Τελειωμό δεν έχουν τα αγωνιστικά προβλήματα στην ΑΕΚ.
Τα νεότερα από τον τραυματισμό του Μπράντον Νάιτ δεν ήταν ευχάριστα, καθώς ο τραυματισμός του Αμερικανού αποδείχθηκε αρκετά σοβαρός.
Η σχετική ενημέρωση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ αναφέρει:
«Εκτός δράσης τέθηκε ο Μπράντον Νάιτ!
Η διάγνωση από τη μαγνητική τομογραφία στην οποία υπεβλήθη στο Metropolitan General έδειξε ότι και ο Νάιτ υπέστη ζημιά!
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μερική ρήξη περονιαίων τενόντων αριστερού κάτω άκρου, όπερ σημαίνει ο άτυχος αθλητής μας θα απουσιάσει επί μακρόν.
Ο Νάιτ ξεκίνησε πρόγραμμα αποθεραπείας. Η κατάστασή του θα παρακολουθείται από το Ιατρικό Επιτελείο της ΑΕΚ BETSSON BC.
Ο Νάιτ τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης του περασμένου Σαββάτου με το Περιστέρι.
Υπενθυμίζεται, ότι λόγω τραυματισμού βρίσκονται εδώ και καιρό εκτός δράσης και οι Τζάστιν Τίλμαν, Τζόρνταν Μόργκαν και Δημήτρης Φλιώνης».
Πηγή: sport-fm.gr
