Τελειωμό δεν έχουν τα αγωνιστικά προβλήματα στην ΑΕΚ.



Τα νεότερα από τον τραυματισμό του Μπράντον Νάιτ δεν ήταν ευχάριστα, καθώς ο τραυματισμός του Αμερικανού αποδείχθηκε αρκετά σοβαρός.

Η σχετικήτης κιτρινόμαυρης ΚΑΕ αναφέρει:«Εκτός δράσης τέθηκε οΗ διάγνωση από τη μαγνητική τομογραφία στην οποία υπεβλήθη στο Metropolitan General έδειξε ότι και ο ΝάιτΠιο συγκεκριμένα, πρόκειται γιααριστερού κάτω άκρου, όπερ σημαίνει ο άτυχος αθλητής μας θα απουσιάσειΟ Νάιτ ξεκίνησε πρόγραμμα αποθεραπείας. Η κατάστασή του θα παρακολουθείται από το Ιατρικό Επιτελείο τηςΟ Νάιτ τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης του περασμένου Σαββάτου με τοΥπενθυμίζεται, ότι λόγω τραυματισμού βρίσκονται εδώ και καιρό εκτός δράσης και οι».

