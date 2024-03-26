Η Ελλάδα κατάφερε να σημειώσει σπουδαίες διακρίσεις στο 1ο Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Στίβου του CISM για Πάρα-Αθλητές. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν από τις 20 έως τις 25 Μαρτίου στην πόλη Jesolo της Ιταλίας.

Οι Έλληνες αθλητές ο Ανθυπαστυνόμος της ΕΛΑΣ Φώτιος Ντίμερης στην κατηγορία F42 και η Λοχίας (ΠΖ) Σουλτάνα Κεραμυδά του ΣΞ στην κατηγορία F56 κατάφεραν να επιστρέψουν στην Ελλάδα με πολλά μετάλλια στις αποσκευές τους.

Οι δύο παρα-αθλητές μας συμμετείχαν στα αγωνίσματα των ρίψεων (δίσκος, ακόντιο, σφαίρα). Αρχηγός της αποστολής ορίστηκε ο Αντισμήναρχος (ΥΑΔ) Γεώργιος Ανταλής, από τη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ.