Μπάσκετ: Ο Παναθηναϊκός «διέλυσε» με 93-62 τον Προμηθέα

Διπλή επιτυχία για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» διέλυσαν με σκορ 93-62 τον Προμηθέα στο ΟΑΚΑ και έκλεισαν ιδανικά τον δεύτερο γύρο της Stoiximan Basket League με ρεκόρ 21-1, ενώ παράλληλα κατόρθωσαν να δώσουν ανάσες στους βασικούς τους παίκτες ενόψει του κρίσιμου ματς με τη Βίρτους (29/03).

Πράγματι, ο Τζέριαν Γκραντ έμεινε εκτός 12άδας, ο Κώστας Σλούκας έπαιξε 10 λεπτά, ο Ματίας Λεσόρ 6 λεπτά και ο Μάριους Γκριγκόνις μόλις 7. Από τους βασικούς, μόνο ο Κέντρικ Ναν ξεπέρασε τα 20 λεπτά συμμετοχής.

Παρόλα αυτά, η κλασική «εξάδα» δεν χρειάστηκε στον Παναθηναϊκό AKTOR, που είχε σε μεγάλη μέρα όλη τη second unit του, η οποία έδειξε έτοιμη να προσφέρει περισσότερα στα ματς της Ευρωλίγκας.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου έβαλε 14 πόντους, ο εξαιρετικός Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 13 με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ο Δημήτρης Μωραΐτης 12 πόντους με 4 τρίποντα, ο Λούκα Βιλντόσα 10 πόντους μαζί με 6 ασίστ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο στην επιστροφή του έκοβε τα… πάντα με 4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 κοψίματα.

Από τους φιλοξενούμενους, που έπεσαν στο 13-9 έχοντας τερματίσει τέταρτοι μετά τον δεύτερο γύρο, προσπάθησε με 16 πόντους ο Χάντερ Χέιλ, ενώ 13 πόντους είχε ο Τζόρτζ Πάπας.

Το ματς

Ο Προμηθέας προηγήθηκε με σουτ του Κόνιαρη από μέση απόσταση, ενώ ο Ναν απάντησε με τρίποντο και λέι απ σε συνεχόμενες φάσεις για το 5-2. Ο Ρέινολντς ισοφάρισε με δικό του μακρινό σουτ, ενώ ο Μήτογλου σκόραρε στον αιφνιδιασμό γράφοντας το 7-5. Ο Ρέινολντς ισοφάρισε και πάλι (7-7), ενώ Στέφενς και Λεσόρ αντάλλαξαν καρφώματα για το 9-9. Ο Χέιλ ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο (9-12), πριν ο Παπαπέτρου πάρει τη… σκυτάλη και βρει στόχο από τη γωνία για το 12-12. Ο Ναν πήγε πολύ εύκολα στο καλάθι (14-12), ενώ στη συνέχεια μετά από μια θεαματική φάση, ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε εμφατικά για το 16-12. Ο ορεξάτος Παπαπέτρου και ο νεαρός Μπαζίνας ευστόχησαν σε αλλεπάλληλα τρίποντα, υπογράφοντας το 19-15 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Μήτογλου σκόραρε στο ποστ (21-15), ενώ ο Γκριγκόνις με τρίποντο διαμόρφωσε το 24-17. Ο Βιλντόσα συνέχισε τον… χορό από τα 6,75 με δικό του εύστοχο σουτ, πριν βρει τον Καλαϊτζάκη για το 29-17 με λέι απ. Ο Αντετοκούνμπο έκοβε τα «πάντα» στην άμυνα, με τον Γκριγκόνις να πετυχαίνει στην άλλη πλευρά 5 συνεχόμενους πόντους για το 34-22, απαντώντας στο μικρό σερί του Πάπας. Ο Ναν βρήκε και αυτός στόχο από τη γωνία με ασίστ του Μπαλτσερόφσκι (37-23), ενώ ο Γκριγκόνις έδωσε ασίστ στον Χουάντσο και στη συνέχεια εκτέλεσε για το 42-26. Ο Ισπανός φόργουρντ κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι των Πατρινών (44-26), ενώ ο Μπαλτσερόφσκι ευστόχησε σε χουκ για το 46-27. Ο Μωραΐτης μπήκε και αυτός στη λίστα των σκόρερ με τρίποντο για το 49-27, το οποίο ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Βιλντόσα ξεκίνησε με 4 συνεχόμενους πόντους υπογράφοντας το 53-30. Ο Ρέινολντς μείωσε με μακρινό σουτ (53-33), ενώ ο Παπαπέτρου έβαλε δύο βολές για το 55-33. Ο Χουάντσο και ο Χέιλ αντάλλαξαν τρίποντα (58-36), ενώ ο τελευταίος σκόραρε συνεχόμενους πόντους και μείωσε σε 62-43. Ο Παναθηναϊκός AKTOR άρχισε πάλι να… φορτσάρει με πρωταγωνιστές τους Μπαλτσερόφσκι και Χουάντσο, ανεβάζοντας τον δείκτη της διαφοράς στο +26 (69-43)., πριν ο Ισπανός ευστοχήσει και πάλι για τρεις, για το 72-46. Ο Καλαϊτζάκης σκόραρε γκολ φάουλ και διαμόρφωσε το 75-46 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, ο Ρέινολντς ευστόχησε από μακριά και μείωσε σε 77-49, ενώ ο Μωραΐτης και ο Βιλντόσα απάντησαν γράφοντας το 82-49. Ο Κόφι και ο Χέιλ μείωσαν σε 82-53, με τον θετικότατο Μωραΐτη να ευστοχεί από μακριά υπογράφοντας το 86-53. Ο Παπαπέτρου έβαλε λέι απ, ενώ ο Μωραΐτης ευστόχησε και πάλι από μακριά, με τον Καλαϊτζάκη να διαμορφώνει το 93-56 για τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 49-27, 75-46, 93-62

