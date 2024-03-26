Παναθηναϊκός: Η ευχή του Σπανούλη για την ομάδα του εξάστερου

Ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος συνδύασε την πρόκριση του Περιστερίου bwin στα προημιτελικά του Basketball Champions League με την ανάδειξή του σε Κόουτς του Μήνα τον Μάρτιο στη διοργάνωση της FIBA, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Τζάμπολ» της ΕΡΤ, τονίζοντας αρχικώς: «Δεν σκεφτόμουν την προπονητική όταν έπαιζα μπάσκετ».

Ανέφερε επίσης: «Κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία. Δεν φοβάμαι να αποτύχω ούτε να χάσω, είναι η φιλοσοφία μου. Αυτό προσπαθώ να περάσω στους παίκτες. Το θέμα είναι να βελτιώνεσαι, να δουλεύεις σκληρά όλη την εβδομάδα».

