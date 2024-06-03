Ιταλία: Θα στείλουμε Ουκρανία σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Samp-T

«Είναι γνωστό ότι θα στείλουμε στην Ουκρανία σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Samp-T, το οποίο μας ζητήθηκε από το Κίεβο. Δεν πρόκειται για μυστικό», δήλωσε απόψε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, μιλώντας στη δημόσια ραδιοφωνία της Rai.

O επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας συμπλήρωσε ότι «η κυβέρνηση της Ρώμης εργάζεται για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου» και υπενθύμισε ότι «η Ιταλία κατέστησε σαφές πως δεν πρόκειται να στείλει στρατιώτες της στην Ουκρανία και ότι τα ιταλικά όπλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ρωσικό έδαφος».

Ο Ταγιάνι επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο «σκέφτεται να άρει το απόρρητο το οποίο καλύπτει το στρατιωτικό υλικό που η χώρα του παραδίδει στην Ουκρανία»., ΙΤ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

