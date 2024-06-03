Μία μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα των τελικών της Stoiximan Basket League ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ.



Συγκεκριμένα, το τζάμπολ του δευτέρου ματς μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR στο ΣΕΦ την ερχόμενη Παρασκευή (07/06) θα γίνει τελικά στις 21:30 και όχι στις 21:15, όπως είχε προγραμματιστεί, για τηλεοπτικούς λόγους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών:

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (5/6, 21:15)Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (7/6, 21:30)Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (10/6, 21:15)Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (12/6, 21:15, εάν χρειαστεί)Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (14/6, 21:15, εάν χρειαστεί)

