Μία μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα των τελικών της Stoiximan Basket League ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ.
Συγκεκριμένα, το τζάμπολ του δευτέρου ματς μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR στο ΣΕΦ την ερχόμενη Παρασκευή (07/06) θα γίνει τελικά στις 21:30 και όχι στις 21:15, όπως είχε προγραμματιστεί, για τηλεοπτικούς λόγους.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών:
Game 1: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (5/6, 21:15)
Game 2: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (7/6, 21:30)
Game 3: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (10/6, 21:15)
Game 4: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (12/6, 21:15, εάν χρειαστεί)
Game 5: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (14/6, 21:15, εάν χρειαστεί)
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.