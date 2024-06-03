Χρυσοχοΐδης: Έχουν γίνει πολλά για την ασφάλεια πολιτών

Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των πολιτών και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε απόψε στο εκλογικό κέντρο της ΝΔ, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, όπως είπε, με αφορμή την συμπλήρωση πέντε μηνών από τότε που ανέλαβε εκ νέου τα καθήκοντα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, «σε χρονικό διάστημα πέντε μηνών έχουν συμβεί πολύ σημαντικά πράγματα και εδώ υπάρχει πια μία εξέλιξη, με την έννοια ότι γίνεται μία προσπάθεια να αφήσουμε και εδώ πίσω μας μία σειρά από παθογένειες του παρελθόντος» και συνέχισε:

«Για παράδειγμα, από τότε που άνοιξαν και πάλι τα γήπεδα, στις αρχές Φεβρουαρίου, έκτοτε δεν έχουμε επεισόδια. Χαίρομαι που βλέπω χιλιάδες παιδιά να συγκεντρώνονται μαζί με τους γονείς τους στα γήπεδα του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου, χωρίς να συμβαίνει κανένα επεισόδιο. Αυτό είναι κατάκτηση και μία πρόοδος. Χαίρομαι επίσης που η Ελλάδα απέδειξε για μία ακόμη φορά, έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ότι μπορεί να διοργανώνει πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως ήταν ο τελικός του Conference League. Η οργάνωση του τελικού ήταν υποδειγματική και η Ελλάδα πήρε τα συγχαρητήρια όλων, καθώς και μία πιστοποίηση ότι μπορεί να οργανώσει και να φιλοξενήσει και άλλα τέτοια γεγονότα».

Αναφερόμενος στα πανεπιστήμια, είπε ότι «μέρα με τη μέρα εμπεδώνεται στα πανεπιστήμια μας η κοινωνική ειρήνη, απαλλασσόμαστε από καταλήψεις και όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία δυσκόλευαν και δημιουργούσαν προβλήματα στην πρόσβαση των φοιτητών στα ΑΕΙ, ώστε να απολαύσουν το αγαθό της δωρεάν παιδείας».

Μιλώντας για την ενδοοικογενειακή βία, τόνισε πως «είναι εντυπωσιακό ότι αυξήθηκε κατακόρυφα η εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατακόρυφα οι καταγγελίες των γυναικών που κακοποιούνταν».

Όπως πρόσθεσε, «έχουμε περίπου 50 συλλήψεις κάθε 24ωρο, ενώ έχουμε ιδρύσει 63 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να είναι σε θέση η κάθε γυναίκα, το κάθε παιδί, όποιος κακοποιείται, να απευθύνεται στην Αστυνομία και να τους παρέχεται προστασία και ασφάλεια. «Όσο για τον κακοποιητή», συνέχισε, «μετά την σύλληψη ακολουθεί η παραπομπή του στη δικαιοσύνη».

Σχετικά με τα ζητήματα της βίας ανηλίκων, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια, ώστε η Αστυνομία να είναι κοντά σε μεγάλες συγκεντρώσεις των νέων» και πρόσθεσε:

«Αν και δεν είναι αυτό απόλυτα αστυνομικό θέμα, παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση οργανωμένων συμμοριών. Αλλά αυτοί που έχουν ευθύνη και πρέπει να αποδίδεται προς αυτούς αυστηρή ποινική μεταχείριση, είναι οι γονείς, δηλαδή όσοι δεν φροντίζουν για την επιμέλεια των παιδιών τους».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα ζητήματα οδικής ασφάλειας, λέγοντας ότι «δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα της οδικής συμπεριφοράς και τις παραβατικές συμπεριφορές», συμπληρώνοντας:

«Είναι προσωπικό στοίχημα, τόσο του πρωθυπουργού, όσο και δικό μου, να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα μέσα από τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που σύντομα θα ισχύσει. Παράλληλα, μέσω των ελέγχων, επιδιώκουμε να πάψουν να υπάρχουν οδηγικές συμπεριφορές που οδηγούν πολλές φορές σε τραυματισμούς και θανάτους».

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είπε ότι υπέγραψε το Προεδρικό Διάταγμα «με το οποίο ιδρύεται η νέα υπηρεσία, η διεύθυνση αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, το ελληνικό FBI, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το σκληρό και οργανωμένο έγκλημα».

Αναφερόμενος στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, τόνισε ότι «ασφαλώς έχει μεγάλη σημασία η νίκη της ΝΔ να είναι μεγάλη και ευρεία, έτσι ώστε η πορεία των τελευταίων πέντε χρόνων, όχι μόνο να συνεχιστεί, αλλά να ενταθεί και να δοθεί δύναμη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση να συνεχιστούν με ριζοσπαστικό τρόπο τις μεταρρυθμίσεις».

Επίσης, είπε ότι «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει σημαντικές κατακτήσεις και επιτυχίες τα τελευταία πέντε χρόνια, έχοντας αφήσει πίσω την Ελλάδα του 2019, διότι η Ελλάδα του 2024 προοδεύει και ευημερεί, ενώ αυτή η πρόοδος διανέμεται στους πολίτες και πρωτίστως στους αδύναμους και τη μεσαία τάξη».

Σε άλλο σημείο, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι «ακούω καθημερινά συνθήματα και υποσχέσεις και πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι δεν πέρασε ούτε μία μέρα από τότε που οι λαϊκιστές, δηλαδή από το 2012 και για αρκετά χρόνια, εμφανίστηκαν στη χώρα, ορισμένοι από αυτούς ασχημονώντας, δηλαδή ασκώντας βία, κάποιοι άλλοι υποσχόμενοι λεφτόδεντρα και κάποιοι άλλοι, όπου μέσα από το λαϊκισμό καλλιέργησαν το μίσος και τον διχασμό στην Ελληνική κοινωνία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

