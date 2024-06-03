Ευρωεκλογές- Κουτσούμπας: Όσο πιο ψηλά το ΚΚΕ τόσο πιο καλά για την Ελλάδα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ1 το απόγευμα της Δευτέρας, τόνισε «Όσο πιο ψηλά το ΚΚΕ τόσο πιο καλά για την Ελλάδα, για τον εργαζόμενο λαό, για τους νέους».

Ερωτηθείς γιατί να ψηφίσει κάποιος ΚΚΕ που είναι αντίθετο στην ΕΕ, απάντησε «γιατί στο ευρωκοινοβούλιο, γίνεται ό,τι και στο εθνικό κοινοβούλιο. Συζητιούνται και παίρνονται αποφάσεις στη συντριπτική τους πλειοψηφία αντιλαϊκές, αποφάσεις που δεν είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού και των εργαζομένων. Εκεί, το ΚΚΕ που εκφράζει την αντίθετη φωνή στην ΕΕ των μονοπωλίων, των λόμπι της διαφθοράς, της εκμετάλλευσης, των πολέμων, της ακρίβειας και όλων των αντιλαϊκών νόμων και οδηγιών είναι αποφασιστικός παράγοντας για να μπορούν να έχουν οι εργαζόμενοι της χώρας μας μια φωνή που θα εμποδίζει αντιλαϊκά μέτρα, θα τα αποκαλύπτει και θα οργανώνει την πάλη στην χώρα αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης ενάντια σε αυτά».

«Προηγείται το ευρωκοινοβούλιο σε αντιλαϊκές οδηγίες, κατευθύνσεις και μέτρα και μετά έρχονται τα εθνικά κοινοβούλια, όπως η ελληνική Βουλή, και η κυβερνητική πλειοψηφία επικυρώνει και υλοποιεί αυτά τα μέτρα που συνδιαμορφώνονται στο ευρωκοινοβούλιο» συμπλήρωσε και πρόσθεσε:

«Το πόσο έτοιμος θα είναι ένας λαός να δεχθεί και να αντιμετωπίσει αυτά τα μέτρα είναι ακριβώς η φωνή των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ».

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι «οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα έχουν τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς αρχίζει και διαμορφώνεται μια διαφορετική λογική προσέγγισης».

Σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι το «Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μετά από αυτές τις κινητοποιήσεις, καταδίκασε τον Νετανιάχου ως εγκληματία πολέμου. Το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ έδωσε εντολή στον Νετανιάχου να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Ράφα και να ανοίξει ανθρωπιστική διέξοδο».

Στην παρατήρηση για την καταδίκη (από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο) «και της ηγεσίας της Χαμάς» ανέφερε «και την ηγεσία της Χαμάς, αλλά αυτό το είχε κάνει από την αρχή. Από την αρχή τους είχε καταδικάσει…. Αλλά τώρα καταδίκασε και τον Νετανιάχου ως εγκληματία πολέμου».

Επισήμανε ότι «την ίδια ώρα που ο Νετανιάχου συνεχίζει να βομβαρδίζει και να σκοτώνονται παιδιά και άμαχοι, η ελληνική κυβέρνηση κάνει στρατιωτικές ασκήσεις με το Ισραήλ στη Μεσόγειο. Συνεχίζει να του δίνει το άλλοθι της "αυτοάμυνας" που τις πρώτες μέρες μπορεί να δικαιολογούνταν ή να το εξηγούσε… Εμείς δεν το δικαιολογούμε ποτέ αυτό διότι ο Οκτώβρης έφτασε μετά από επί δεκαετίες δολοφονικά χτυπήματα ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό. Επιπλέον, ακόμα δεν αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό κράτος παρότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής. Τώρα είναι η στιγμή να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Νορβηγίας και άλλων 143 κρατών».

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει συνταχθεί με το μέρος του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν μπορεί το ΚΚΕ να συμπορευθεί με άλλες πολιτικές δυνάμεις σε μια σειρά ζητήματα, όπως τα Τέμπη, οι υποκλοπές, η Υγεία και η ακρίβεια ο Δ. Κουτσούμπας είπε, ότι «έχει συμβεί να συμπέσουμε με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης σε κάποια ζητήματα. Αυτό δεν σημαίνει συμπόρευση, διότι το πρόβλημα αρχίζει όταν προτείνεις πολιτικές λύσεις. Εκεί είναι η μέρα με τη νύχτα».

Για το θέμα των Τεμπών σημείωσε ότι με βάση τη δικογραφία, το λιγότερο που πρέπει να γίνει είναι να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή καθώς υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Εμείς θα στηρίξουμε την Προανακριτική Επιτροπή, όπως είχαμε στηρίξει και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική, αλλά μόνο που εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα λόγω του αριθμού των βουλευτών να προτείνουμε Προανακριτική».

Απαντώντας στην ερώτηση «'Αρα αν φέρουν πρόταση για προανακριτική αυτά τα κόμματα, εσείς θα την υποστηρίξετε;» απάντησε: «Βεβαίως θα την υποστηρίξουμε και όχι μόνο αυτό. Εμείς λέγαμε ότι για να φύγει αυτός ο σκόπελος από τη μέση, πρέπει να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Και είχαμε προτείνει στη Συνταγματική Αναθεώρηση να αναθεωρηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και δεν συμφώνησε ούτε η ΝΔ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν να αποδίδονται κατευθείαν οι ποινικές ευθύνες και να δικάζονται και οι υπουργοί, όπως όλος ο ελληνικός λαός».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ χαρακτήρισε «εξοργιστική και αποκρουστική» τη συζήτηση περί περιουσιών και πλούτου ορισμένων πολιτικών αρχηγών, με αφορμή το «πόθεν έσχες του» κ. Κασσελάκη. «Όταν ο εργαζόμενος δεν έχει να περάσει το μήνα και μετράει ευρώ το ευρώ για το τί θα ξοδέψει είναι αποκρουστικό να γίνεται συζήτηση από τα κανάλια έξι μέρες πριν τις ευρωεκλογές για τον αμύθητο πλούτο που έχουν ορισμένοι» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν είναι «καθαρά τα πράγματα» με το πολιτικό χρήμα στην Ελλάδα, απάντησε «όχι, δεν είναι καθαρά και δεν υπάρχει διαφάνεια. Υπάρχει πολύ χρήμα κάτω από το τραπέζι και βεβαίως να ξαναθυμίσω, επειδή μιλάμε για Ευρώπη και Ευρωεκλογές, όταν εμείς λέμε την ΕΕ η "Ευρώπη των λόμπι και της διαφθοράς", τα ζήσαμε και στο παρελθόν, για το πώς χρηματίζονται ευρωβουλευτές, πολιτικά κόμματα, συγκεκριμένα πρόσωπα, επίσης, από διάφορα λόμπι άλλων χωρών, άλλων οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων για να ψηφίζουν συγκεκριμένες οδηγίες και συγκεκριμένα μέτρα στο ευρωκοινοβούλιο που είναι αρεστά σε αυτούς φυσικά. 'Αρα, λοιπόν, αυτό δεν είναι διαφάνεια, αυτό είναι αίσχος».

Στην ερώτηση «πώς νιώθει ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο Tiktok» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «πρέπει να αξιοποιούνται τα επιτεύγματα της επιστήμης που βοηθάνε και στην επικοινωνία. Μόνο που ειδικά με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και εδώ είναι και ένα κάλεσμα για τη νεολαία πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ, με μέτρο, όπως όλα άλλωστε».

Υπογράμμισε, ότι σε κάθε περίπτωση, και βέβαια στην πολιτική, το πλέον σημαντικό είναι η ζωντανή επαφή με τους ανθρώπους.

Σημείωσε, επίσης, ότι τα ΜΚΔ και το TikTok στο ΚΚΕ «δεν τα χρησιμοποιούμε προσωπικά ο καθένας για την προβολή του εαυτού του, αλλά μόνο ως κόμμα και εκεί αξιοποιείται και ο Γραμματέας και άλλα στελέχη και άλλοι υποψήφιοι».

Τέλος ερωτηθείς για το «ποιό είναι το σωστό μέτρο σύγκρισης, οι προηγούμενες ευρωεκλογές ή οι τελευταίες εθνικές εκλογές για τα ποσοστά των κομμάτων» είπε «νομίζω ότι είναι σε συνδυασμό. Βέβαια, το πιο πρόσφατο είναι τι έχεις ως αποτύπωση στις προηγούμενες εκλογές, πάντα, βέβαια, μετρώντας και υπολογίζοντας και τι έπαιρνες σε αντίστοιχες ευρωεκλογές σε σχέση με τις τότε βουλευτικές εκλογές, αλλά να είναι ενιαία η αντιμετώπιση σε όλα τα κόμματα, γιατί ακούω από πολλούς, λέει "Μμμ έχει μείωση το ΚΚΕ" και μετράνε, ξέρω εγώ, την δημοσκοπική άνοδο ή πτώση κάποιου κόμματος ανάλογα με τις εξελίξεις μόνο και δεν μετράνε με το τι ποσοστό έχει ως αφετηρία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.