Ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ απένειμε σήμερα Δευτέρα το παράσημο Stara Planina στον Ιβάν Νικόλοφ, ιδρυτή και πρόεδρο του Κέντρου Πολιτιστικής Πληροφόρησης της Βουλγαρικής Εθνικής Μειονότητας του Μποσίλεγκραντ, κατά τη διάρκεια τελετής στη Σόφια. Ο Νικόλοφ τιμήθηκε για τις εξαιρετικές υπηρεσίες του στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας σε σχέση με τη συνεπή και αταλάντευτη προστασία των δικαιωμάτων, της εθνικής ταυτότητας και της αξιοπρέπειας των Βουλγάρων στη Δημοκρατία της Σερβίας.

"Η Βουλγαρία είναι η κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, γιατί γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η ολοκλήρωση για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά μένουμε σταθεροί στην αρχή των δικών μας αρετών σε αυτή τη διαδικασία ολοκλήρωσης ώστε να είναι βιώσιμη και μη αναστρέψιμη", δήλωσε ο Ράντεφ.

"Το κύριο κριτήριο με το οποίο θα κρίνουμε και θα υποστηρίξουμε την πρόοδο αυτών των χωρών είναι η κατάσταση των συμπατριωτών μας σε κάθε χώρα, οι συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους, και κυρίως η ικανότητά τους να υπερασπιστούν την εθνική τους ταυτότητα, τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την ιστορική μνήμη", υπογράμμισε.

"Θα συνεχίσω να δεσμεύομαι προσωπικά, όπως και η αντιπρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα, για να διασφαλίσουμε ότι οι βουλγαρικοί θεσμοί εργάζονται ενεργά για μια ενοποιημένη και σαφή εθνική βουλγαρική θέση και πολιτική για την υποστήριξη όλων των συμπατριωτών μας στο εξωτερικό. Θα συνεχίσω να εργάζομαι ενεργά με την ηγεσία του σερβικού κράτους για την επίλυση των προβλημάτων των συμπατριωτών μας στα δυτικά περίχωρα", τόνισε ο Ράντεφ.

Ο Ιβάν Νικόλοφ είναι εδώ και πολύ καιρό εκπρόσωπος της βουλγαρικής μειονότητας στη Σερβία. Το 1990 είχε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της Δημοκρατικής Ένωσης Βουλγάρων στη Γιουγκοσλαβία, υπηρετώντας ως γραμματέας της και εκπρόσωπος Τύπου. Από το 1997, είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Κέντρου Πολιτιστικής Πληροφόρησης της Βουλγαρικής Εθνικής Μειονότητας του Μποσίλεγκραντ. Με την άοκνη δουλειά του από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως σήμερα ο Νικόλοφ έχει γίνει ο πλέον επίσημος εκπρόσωπος της βουλγαρικής εθνικής μειονότητας στη Σερβία, δήλωσε ο Ράντεφ. "Ως εξέχον δημόσιο πρόσωπο, συγγραφέας, ερευνητής, ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει παίξει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της βουλγαρικής εθνικής ταυτότητας, της γλώσσας, του πολιτισμού, της ιστορικής μνήμης των συμπατριωτών μας στη Σερβία, καθώς και στην ενίσχυση της εθνικής τους συνείδησης και αξιοπρέπειας", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

