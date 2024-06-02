«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2009 όταν μας χτύπησε η κρίση η Ελλάδα ήταν κοντά στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους σχετικά με το κατά κεφαλή εισόδημα, μετά καταρρεύσαμε και τώρα πασχίζουμε να έρθουμε κοντά στην Ευρώπη. Αυτή την πολιτική την υπηρετεί η κυβέρνησή μας σταθερά από το 2009» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διακαναλική συνέντευξη που παραχώρησε, ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ψηφιακό κράτος, στην πληρωμή των συντάξεων στην ώρα τους, στην επιστολική ψήφο. «Η διαδρομή αυτή δεν έχει ακόμα διανυθεί σε όλο της το μήκος. Η σύγκλιση με την Ευρώπη αποκτά σημασία ενόψει των εκλογών της επόμενης Κυριακής. Εχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε προς όφελος των πολιτών και για μια Ευρώπη πιο ισχυρή. Η Ελλάδα θέλει ισχυρή εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και πιστεύω θα την έχει», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ και αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με κάποιο από αυτά ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ υπήρχαν και στις εκλογές του 2023 και πως και τώρα θα είναι αισθητή η παρουσία τους και θα φανεί στην κάλπη πόσο αισθητή θα είναι. «Με πάτε πολύ μακριά. Ας σταθούμε στο 2024 πριν συζητήσουμε τι μπορεί να γίνει το 2027. Πολύ κοινός τόπος με τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ, δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε με κόμματα που επικαλούνται ψευτοπατριωτισμό και σίγουρα με κόμματα που εργαλειοποιούν τη θρησκεία με τρόπο απροκάλυπτο, όπως έχει κάνει ένα συγκεκριμένο κόμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης κληθείς να κάνει απολογισμό της κυβερνητικής θητείας του μέχρι τώρα και αν θα κάνει αλλαγές στην κυβέρνηση, υπογράμμισε ότι υπάρχει «απόλυτη συνέπεια» στις προεκλογικές δεσμεύσεις και στο πρόγραμμα που υλοποιεί η ΝΔ, τονίζοντας ότι έχουν γίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις. «Έχουμε ακόμα τρία χρόνια μπροστά μας για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας στο σύνολό του.Η ΝΔ είναι απολύτως συνεπής και στις εκλογές του 2027 θα κριθούμε πόσο συνεπείς είμαστε».

«Μια από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις ήταν η αύξηση των μισθών. Είμαστε στο δρόμο για να φτάσουμε στα 950 ευρώ στον κατώτατο μισθό και ο μέσος μισθός πιστεύω θα ξεπεράσει τα 1500 ευρώ. Όλα αυτά είναι δείγματα γραφής μιας κυβέρνησης που υλοποιεί με συνέπεια την πολιτικής της. Όταν κρίνω ότι χρειάζονται αλλαγές προχωρώ σε αυτές. Δείτε στο υπουργείο Προστασίας του πολίτη που έχουμε περισσότερη αστυνόμευση στις γειτονιές και αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τα ζητήματα της οπαδικής βίας», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης, ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει αυστηρή και δίκαιη μεταναστευτική πολιτική και η Ευρώπη προσαρμόστηκε στις ελληνικές θέσεις.

Ερωτηθείς για το τι σημαίνει η σύγκλιση με την Ευρώπη που έχει αναφέρει ο ίδιος προεκλογικά, σημείωσε: «Το 2009 όταν ήρθε η κρίση η Ελλάδα ήταν κοντά στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Επιχειρούμε μια ευρωπαϊκή σύγκλιση με πολλούς τρόπους. Η διαδρομή δεν έχει διανυθεί σε όλο της το μήκος. Στην Ευρώπη θα παρθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις τα επόμενα πέντε χρόνια. Η Ελλάδα θέλει μια ισχυρή εκπροσώπηση σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει ισχυρή φωνή στην Ευρώπη και δεν αρνήθηκε την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και τη χώρα μας. Τόνισε όμως ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει πλέον αποτελεσματικά το μεταναστευτικό-προσφυγικό πρόβλημα, το οποίο ενισχύει τα επιχειρήματα των κομμάτων της ακροδεξιάς πανευρωπαϊκά.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κληθείς να απαντήσει για την κατάσταση στο χώρο της ανεργίας, είπε ότι η ανεργία έπεσε από το 17% στο 10% και ήταν η πρώτη προτεραιότητα της ΝΔ το 2019. Τόνισε ότι αυξάνονται οι μισθοί ταυτόχρονα, και πλέον οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν περισσότερα.

«Αυτή είναι και η επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Γίνονται επενδύσεις, και υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για καλύτερα πληρωμένους εργαζόμενους» είπε ο κ.Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι ήδη 100 χιλιάδες συνταξιούχοι εντάχθηκαν στην σχετική πλατφόρμα για εργασία. Αναφέρθηκε στα προγράμματα κατάρτισης που υπάρχουν, με την συμμετοχή αναπήρων ατόμων, την περαιτέρω ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας κλπ. Είπε επίσης οι όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους εργοδότες να διευρύνουν τη δεξαμενή των εργαζόμενων, ενώ προσέθεσε ότι όπου είναι απαραίτητο η κυβέρνηση προχωρά σε μετακλήσεις εργαζόμενων από άλλες χώρες κυρίως στον αγροτικό τομέα.

«‘Έχουμε μια πολύ πετυχημένη πολιτική στα ζητήματα εργασίας. Θα γίνουμε Ευρώπη και ως προς το μέσο όρο της ανεργίας τα επόμενα χρόνια»είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Ερωτώμενος για το θέμα της ακρίβειας ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα μειώσει τον ΦΠΑ και εξήγησε ότι δεν το αντέχει ο προϋπολογισμός, και ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο δημοσιονομικό κενό. Κάλεσε δε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που προτείνουν κάτι τέτοιο να προτείνουν πως θα καλυφθούν τα δημοσιονομικά κενά, και τι φόρους προτείνουν γιαυτό.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει η χώρα σε εποχές μεγάλων ελλειμμάτων. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μειώνεται ο ΦΠΑ» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στο τι αναμένει από την Ευρώπη για το θέμα της ακρίβειας, είπε ότι επιστολή που έστειλε στην πρόεδρο της Κομισιόν την έθεσε προ των ευθυνών της ενόψει της επόμενης θητείας της.

«Η κυβέρνηση τα βάζει με πολεθνικές και δεν απολαμβάνει την στήριξη τη αριστεράς. Πιστεύω ότι δεν φοράνε όλοι τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας, αλλά επιλέγουν να κάνουν πολιτική κοιτώντας μόνο το εσωτερικό» είπε ο κ.Μητσοτάκης αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι τελικά η Ευρώπη θα επιβάλει περιορισμούς στις πολυεθνικές ώστε να πληρώνουμε τα προϊόντα το ίδιο όπως αρμόζει σε μια ενιαία αγορά.

Αναφερόμενος στη σημασία των ευρωεκλογών είπε ότι «δεν μετατρέψαμε εμείς σε δημοψήφισμα τις ευρωεκλογές». Τόνισε ότι ψηφίζουμε ευρωβουλευτές και η αντιπολίτευση ζητά από τον κόσμο να στείλει μήνυμα αποδοκιμασίας και καθυστέρησης του προγράμματος με το οποίο έχει εκλεγεί. ΝΔ.

«Δεν θα παίξουμε το παιχνίδι της αντιπολίτευσης, θα σηκώσουμε το γάντι της πρόκλησης. Λέμε ότι θέλουμε ισχυρή εντολή να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις και να μη δώσουμε στο λαϊκισμό τη δυνατότητα των λεφτόδεντρων. Δεν θα επιστρέψουμε ούτε στο 2012 ούτε στο 2015. Και δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν έχει μάθει από τα λάθη της και επανέρχεται σε λογική ακοστολόγητων παροχών» είπε ο πρωθυπουργός. Ζήτησε από τους πολίτες να στείλουν μήνυμα κατά του λαϊκισμού και τόνισε ότι οι ευρωεκλογές έχουν και εθνική σημασία

«Θέλω το βράδυ των ευρωεκλογών να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ΝΔ παραμένει η κυρίαρχη δύναμη και έχει την ισχυρή νομιμοποίηση για να υλοποιήσει το πρόγραμμα με το οποίο εκλέχτηκε. Και είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες θα μας δώσουν την εντολή αυτή» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

«Εγώ θα έθετα ένα ερώτημα στον κ.Κασσελάκη: Γιατί δεν έχει καταθέσει ακόμη το πόθεν έσχες τους ;Ο κ. Κασσελάκης εισήλθε στην πολιτική πρεσβεύοντας τη λογική των «καθαρών χεριών», το πως ένας αρχηγός έχει δημιουργήσει την περιουσία του ενδιαφέρει τους πολίτες, εγώ θα παραμείνω στην υπόσχεση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα καταθέσει το πόθεν έσχες του έως τις Ευρωεκλογές», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε, δε, ότι δεν έχει ακούσει καμία πρόταση από τον Στέφανο Κασσελάκη γύρω από τις ευρωπαικές πολιτικές και επανέλαβε την αισιοδοξία του ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προσεγγίσει τον εκλογικό πήχη, που έχει θέσει. «Το βράδυ των εκλογών όλοι θα κάνουμε ταμείο και θα ακούσουμε τα μηνύματα, που έστειλαν οι πολίτες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Σε ερώτηση για την ακρίβεια ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε εκ νέου ότι όσο υπάρχει ακρίβεια η κυβέρνηση θα είναι πάνω από το πρόβλημα μέσω και σειράς στοχευμένων πολιτικών. «Η ακρίβεια πράγματι είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε στην αρχή του τέλους αυτής της περιπέτειας, ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι η αύξηση των μισθών αποτελεί τη μόνιμη απάντηση έναντι της ακρίβειας, ενώ εξυπηρετεί και το στόχο της σύγκλισης με την Ευρώπη».

Σε ερώτηση κατά πόσον η κυβέρνηση συγκαλύπτει τυχόν κυβερνητικές ευθύνες στην τραγωδία των Τεμπών ο Κυριάκος Μητσοτάκης απήντησε ότι «οι κατηγορίες για συγκάλυψη είναι άδικες, γιατί η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη και υπάρχουν 34 κατηγορούμενοι. Η κυβέρνηση έχει προσφέρει προς τη Δικαιοσύνη όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις ώστε η υπόθεση να τελεσιδικήσει σε χρόνο ρεκόρ για τα δεδομένα της. Σας φαίνεται αυτό για συγκάλυψη; Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, όποιος δεν έχει να βγει να το πει, θεωρώ ότι θα κάνει λάθος. Η κυβέρνηση είναι πάντοτε διαθέσιμη να συζητήσει θεσμικά στη Βουλή τυχόν ποινικές ευθύνες Υπουργών, αλλά προς ώρας δεν έχουμε δει να κατατίθεται τέτοιο αίτημα».

Για το ΕΣΥ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Η ριζική αναμόρφωση του ΕΣΥ είναι πρώτη προτεραιότητα με ορίζοντα τετραετίας. Το ΕΣΥ στάθηκε όρθιο στην πανδημία. Αγωνιζόμαστε τώρα να καλύψουμε και το χαμένο έδαφος της πανδημίας και να ξαναστήσουμε το ΕΣΥ. Χρειάζεται βοήθεια και στήριξη και ως προς το ανθρώπινο δυναμικό όπου γίνονται προσλήψεις όχι με την ταχύτητα που θα θέλαμε - υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση από το ΑΣΕΠ- επενδύουμε και στον πληρη εκσυγχρονικό βασικών δομών. Τα έργα αυτά είναι έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μαζί με το ΕΣΠΑ μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε τη μεγαλύτερη επένδυση στο ΕΣΥ. Θα το δουν οι πολίτες δύο χρόνια. Ο ψηφιακός φάκελος ασθενούς πάλι χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση μας δίνει δυνατότητα να εξοικονομήσουμε πόρους. Και βέβαια οι προληπτικές εξετάσεις. Η υγεία δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία. Για πρώτη φορά υπάρχει κυβέρνηση που παίρνει στα σοβαρά και την α' βαθμια φροντίδα και την πρόληψη. Εχουμε 20.000 γυναίκες που διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού με προληπτικές εξετάσεις. Αυτό είναι Ευρώπη. Είμαστε σε αυτό πρωταγωνιστές στην Ευρώπη. Έχω ακούσει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά λίγους. Πείτε το στη γυναίκα που μου είπε ότι τώρα θα γίνει καλά».

Για τη Βόρεια Μακεδονία και τη στάση του VMRO, ο κ. Μητσοτάκη τόνισε: «Αναμένω απο τον εντολοδόχο πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας να αναγνωρίσει, με τρόπο ρητό και κατηγορηματικό, ότι σέβεται τη συμφωνία των Πρεσπών και ότι το όνομα της χώρας του είναι Βόρεια Μακεδονία erga omnes, έναντι όλων, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, επισημαίνοντας ότι «θα θέσω το ζήτημα στη διάσκεψη Κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα απαιτήσουμε απόλυτη συμμόρφωση».

Συνέστησε στα Σκόπια να μην θέσουν σε κίνδυνο την ευρωπαΐκή πορεία, τόνίζοντας ότι «ο λαικισμός δεν αντέχει στη δοκιμασία της άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Τα Σκοπια είναι απομονωμένα ακολουθώντας αυτή την πολιτική. Να αντιληφθούν ότι οι εκλογές πέρασαν αλλά ο λαϊκισμός δεν αντέχει στη δοκιμασία της άσκησης εξωτερικής πολιτικής όταν κάποιος αναλαμβάνει καθήκοντα. Για εμάς η συμφωνία έχει πολλά αρνητικά αλλά μία από τις σημαντικές διαστάσεις της ήταν η μία ονομασία έναντι όλων. Θα απαιτήσουμε απόλυτη συμμόρφωση στο ζήτημα αυτό. Και δεν είμαστε σε αυτό μόνοι μας. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ το ίδιο πράγμα λένε.

«Πιστεύω ότι τελικά θα πρυτανεύσει η λογική και η Βόρεια Μακεδονία θα επανέλθει στο δύσκολο δρόμο της σύγκλισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη που θα στη στηρίξει», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για την ασφάλεια και τις γυναικοκονίες ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Η τραγωδία των Αγίων Αναργύρων ήταν γροθιά στο στομάχι και τραυματική υπενθύμιση ότι στο ζήτημα αυτό πρέπει να κάνουμε περισσότερα και να γίνουμε καλύτεροι. Αναγνωρίσαμε ότι το πρόβλημα έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Χρειάζεται ολιστική αντιμετώπιση ώστε η γυναίκα να μπορεί να εμπιστευτεί το κράτος. Είμαστε σε διαρκή προσπάθεια επιμόρφωσης της αστυνομίας μέσα από τη δημιουργία τμημάτων ενδοοικογενειακής βίας ώστε να αντιληφθεί η αστυνομία ότι αυτό αποτελεί μέρος της δουλειάς της. Γραμμές υποστήριξης, το 15900 όλο το 24ωρο διαθέσιμο για γυναίκες που αισθάνονται ότι πρέπει κάπου να μιλήσουν. Το panic button και θέλω να ενθαρρύνω γυναίκες που είναι σε εν δυνάμει κακοποιητικό περιβάλλον να σπεύσουν σε αστυνομικό τμήμα να εγκαταστήσουν την εφαρμογή ώστε αν κινδυνεύσουν να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα και να δώσουμε τη δυνατότητα και ασφάλεια στις γυναίκες που είναι θύματα να μιλήσουν και να κάνουν κάτι για τις ίδιες, για τα παιδιά τους. Το κράτος θα είναι αρωγός και θα προσπαθούμε διαρκώς να γινόμαστε καλύτεροι και να μαθαίνουμε από τις αστοχίες μας. Δεν θέλω όμως να ακυρωθεί η προσπάθεια που έχει γίνει. Εξ ΄ού και ο αριθμός των καταγγελιών έχει εκτοξευθεί. Οι γυναίκες δεν μιλούσαν, τώρα μιλάνε και έχουν το θάρρος να πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία. Από τη μία είναι άκρως ανησυχητικοί οι αριθμοί. Στις γειτονιές αυτά ήταν γνωστά. Τώρα οι γυναίκες μιλάνε. Θα ζητήσω και την υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να μην αποδέχονται τέτοιες συμπεριφορές».

Μητσοτάκης: Θα αυξηθεί στα 2 δις ευρώ το πρόγραμμα "Σπίτι μου"

«Η χώρα μας είναι απελπιστικά αργή στην απονομή Δικαιοσύνης και σε αυτήν την κατεύθυνση έχουμε θέσει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους εντός 4ετίας.Ο νέος δικαστικός χάρτης αποτελεί μία σημαντική μεταρρύθμιση, υπήρξαν αντιδράσεις για τη συνένωση ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων, ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έκανε πίσω, δεν ήταν μία εύκολη μεταρρύθμιση. Η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης, η περισσότερη βοήθεια στους δικαστές, η ίδρυση της δικαστικής αστυνομίας είναι μία σειρά μεταρρύθμίσεων, αυτό σημαίνει σύγκλιση με την Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της στέγης ο πρωθυπουργός τόνισε ότι προς ώρας η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Ευρώπη σε ό,τι αφορά στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και προανήγγειλε ένα νέο πρόγραμμα "Σπίτι μου" ύψους 2 δις ευρώ και με διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, πιθανώς στα ζευγάρια της ηλικιακής ομάδας 40-50.

Σε ό,τι αφορά στο air bnb, είπε:«Μελετούμε περιορισμούς για τις περιοχές, που υπάρχει έντονο πρόβλημα στέγης ως προς τις συνολικές ημέρες σε επίπεδο έτους". Σε ερώτηση για τα περιστατικά bullying στα σχολεία, ο πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στην πρωτοβουλία της επέκτασης του panic button και στους εφήβους. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός υιοθέτησε αυστηρό τόνο λέγοντας ότι «καθόμαστε σε μία βόμβα σε ό,τι αφορά στους νέους, θα απαιτηθεί κανονιστικό πλαίσιο και από την Ευρωπαική Ένωση με σαφείς και αυστηρούς κανόνες που θα πρέπει να σέβονται οι συγκεκριμένες εταιρείες».

Σε ερώτηση για τον κίνδυνο της αποχής , ο πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι «έχω ιδρώσει τη φανέλα για να πείσω τους πολίτες ότι οι Ευρωεκλογές έχουν μεγάλη σημασία και πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές». Δήλωσε, πάντως, προβληματισμένος για το φαινόμενο, που παρατηρήθηκε την προηγούμενη περίοδο όταν Έλληνες ευρωβουλευτές στράφηκαν εναντίον της χώρας τους: «Να μη στείλουμε τέτοιους Ευρωβουλευτές στην Ευρώπη παρακαλώ», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά στην καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι άμεσα, τους επόμενους μήνες θα κατατεθεί σχέδιο νόμου για την επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές για τους Έλληνες πολίτες, που διαβιούν εκτός της χώρας. Για τους κατοίκους εντός της χώρας το εγχείρημα είναι πιο σύνθετο, αλλά θα διερευνήσουμε τις πιθανότητες να εξεύρουμε συγκλίσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.»

Μητσοτάκης:Σημαντική βελτίωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις -Υφέρπει ένας αναθεωρητισμός στην Τουρκία, αλλά η Ελλάδα δεν συζητά θέματα κυριαρχίας που διασφαλίζονται από διεθνείς συνθήκες

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε ένα μεγάλο αριθμό τουριστών ως προς τις υποδομές μας είπε ο κ.Μητσοτάκης αναφερόμενος στο θέμα του υπερτουρισμού, αλλά επισήμανε ότι ο τουρισμός πάει καλύτερα από πέρσι. 'Αφησε αιχμές κατά του κ.Κασσελάκη ο οποίος-όπως είπε ο κ.Μητσοτάκης- έφυγε από μια συνέντευξη επειδή «η δημοσιογράφος του είπε το αυτονόητο ότι ο τουρισμός πάει καλύτερα από πέρσι». Προσέθεσε ότι ο ίδιος είχε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου την ευκαιρία να δει την αύξηση στις πτήσεις, και αναφερόμενος στα έργα υποδομής στην Κρήτη είπε ότι αυτά προχωρούν και θα ολοκληρωθούν.

Ο κ.Μητσοτάκης επέμεινε στο θέμα της διαχείρισης νερού, το οποίο είπε ότι θα είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του μέλλοντος και εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

«Δρομολογούμε ολιστική διαχείριση του νερού όλης της Κρήτης. Να αφήσουμε τους τοπικούς ανταγωνισμούς» είπε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει μελέτη για την διαχείριση νερού. Προσέθεσε ότι θέλουμε ποιοτικότερο τουρισμό και όχι κατ' ανάγκη περισσότερο, κάτι που όπως είπε θα αυξήσει και τους μισθούς των εργαζομένων εάν υποδέχονται υψηλού επιπέδου τουρίστες.

«Να μην γίνουμε θύματα της επιτυχίας μας και του υπερτουρισμού. Να κατανέμουμε τους τουρίστες μέσα στη χρονιά, όπως κάνουμε στην Ακρόπολη. Πρέπει να υπάρχει πειθαρχία στη δόμηση, ακόμη αναφερόμαστε στο νόμο του 1923» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Αναφορικά με τις σχέσεις με την Τουρκία είπε ότι δεν έχουμε εξέλιξη στο θέμα οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ που είναι η βασική διαφορά που πάει πίσω 50 χρόνια. «Καταγράφω τη σημαντική βελτίωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που έχει ουσιαστικό πρακτικό αντίκρισμα" είπε και σημείωσε ότι δεν έχουμε παραβιάσεις επί 15 μήνες και αυτό είναι αποτέλεσμα ειλικρινούς προσπάθειας να έρθουν πιο κοντά οι δυο χώρες, όπως επίσης και στο μεταναστευτικό. Τόνισε όμως ότι τα προβλήματα παραμένουν "δεν είμαι αφελής, δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη η πολιτική της Τουρκίας. Υφέρπει ένας αναθεωρητισμός στην Τουρκία, αλλά η Ελλάδα δεν συζητά θέματα κυριαρχίας που διασφαλίζονται από διεθνείς συνθήκες» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ας κρατήσουμε όμως τη βελτίωση στις σχέσεις μας» είπε ο πρωθυπουργός και σημείωσε ότι εάν η Ευρώπη χρηματοδοτούσε αντιπυραυλική ασπίδα αυτό θα ωφελούσε την πατρίδα μας αφού θα απελευθέρωνε χρήματα για άλλες δράσεις.

«Ποιοι θα τα διαπραγματευτούν αυτά στο ευρωκονοβούλιο;» αναρωτήθηκε ο κ.Μητσοτάκης τονίζοντας ότι η ΝΔ είναι η μόνη αξιόπιστη δύναμη για να διαπραγματευτεί στις Βρυξέλλες αυτά τα ζητήματα.

«Θεωρώ ότι η σύμβαση παραχώρησης για τον ΒΟΑΚ θα υπογραφεί πολύ σύντομα, πλέον έχουμε βρει προτιμητέο πλειοδότη, μην υποτιμούμε τη δυσκολία του εγχειρήματος γιατί είχαμε παραλάβει το απόλυτο κενό, έως τότε θα πρέπει να προσέχουμε πολύ χρησιμοποιώντας τον υφιστάμενο δρόμο» απήντησε ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για τα έργα υποδομής στην Κρήτη.

Μητσοτάκης: Έχουμε μία δίκαιη μεταναστευτική πολιτική

Στο μεταναστευτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να εξετάσει λύσεις τύπου Ρουάντα και επανέλαβε ότι έχουμε μία δίκαιη πλην όμως αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Υπογράμμισε την αγαστή συνεργασία, που έχει η Ελλάδα με την Αίγυπτο στο νότιο διάδρομο, «δεν έχουμε έξαρση στο νότιο διάδρομο, γιατί λάβαμε εγκαίρως τα μέτρα μας».

Στο θέμα της ενέργειας, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι οι χαμηλές τιμές στην ενέργεια αποδίδονται στο γεγονός ότι έχουμε σημαντικό μερίδιο από ΑΠΕ. «Έχουμε αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες σε πολιτιστικό επίπεδο στα Χανιά» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τη διακαναλική συνέντευξη στα Χανιά.

Πηγή: skai.gr

