Σεισμός 4,3 ρίχτερ ανοικτά της Κύθνου- Αισθητός και στην Αττική

 Το επίκεντρο του σεισμού εστιάζεται στα 115 χλμ βορειο- βορειοδυτικά της Κύθνου, με εστιακό βάθος τα 14.4 χλμ.

Σεισμός τώρα αισθητός στην Αττική

Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Κύθνου λίγα λέπτα πριν τις 12:00 το μεσημέρι (11:53) και έγινε αισθητή στην Αττική. 

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εστιάζεται στα 15 χλμ βορειο- βορειοδυτικά της Κύθνου, με εστιακό βάθος τα 14.4 χλμ.  

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σεισμός Κυκλάδες
