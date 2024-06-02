Σεισμός τώρα αισθητός στην Αττική

Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Κύθνου λίγα λέπτα πριν τις 12:00 το μεσημέρι (11:53) και έγινε αισθητή στην Αττική.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εστιάζεται στα 15 χλμ βορειο- βορειοδυτικά της Κύθνου, με εστιακό βάθος τα 14.4 χλμ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.