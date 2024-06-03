Σήμερα άπαντες κατάλαβαν γιατί ο Στέφανος Κασσελάκης απέφευγε να δώσει στοιχεία για την περιουσιακή και οικονομική του κατάσταση αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.



Το μονοσέλιδο που παρουσίασε σήμερα, το οποίο όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης δεν συνιστά σε καμία περίπτωση δήλωση περιουσιακής κατάστασης, και σύμφωνα με αυτό παραδέχεται ότι παραβίασε τη νομοθεσία, αφού μέχρι τουλάχιστον τις 31.12.2023 συμμετείχε σε εταιρεία αλλοδαπής, ενώ είχε εκλεγεί από τον Σεπτέμβριο του 2023 πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά παράβαση του νόμου του 2016 που η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είχε ψηφίσει.

Α) Διαβάστε τα στοιχεία που έδωσε ο Στέφανος Κασσελάκης

Στην προσπάθειά του, μάλιστα, να αποφύγει να δώσει το πόθεν έσχες, διαδικασία με συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως τα ορίζει ο νόμος, ο Στέφανος Κασσελάκης παρουσίασε τις καταθέσεις του, όπως και του συζύγου του, τα εισοδήματά του, κατέγραψε τις συμμετοχές σε 3 εταιρείες, καθώς και τα ακίνητα που διαθέτει. Αποκάλυψε δε, πως δεν είναι πλήρη τα στοιχεία, πετώντας την μπάλα στην εξέδρα, αφού εμφανίσθηκε να δηλώνει πως θα τα καταθέσει όλα όταν τα λάβει από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, όταν, όπως είπε, του σταλούν από την Υπηρεσία Εσόδων, το γνωστό IRS.



«Σχετικά με τα ψεύδη και τις χυδαίες συκοφαντίες του για την περιουσιακή κατάσταση του Πρωθυπουργού, τον ενημερώνουμε για πολλοστή φορά ότι ο Πρωθυπουργός ελέγχεται εξονυχιστικά τα τελευταία 20 χρόνια, επί των ημερών τόσων διαφορετικών Κυβερνήσεων, καταθέτοντας πλήρη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, όπως ορίζει ο νόμος και όχι μονοσέλιδο excel» σημειώνει ο κ. Μαρινάκης.



«Εν κατακλείδι, μετά το σημερινό σόου, γεννούνται περισσότερα ερωτήματα, από όσα είχαμε μέχρι σήμερα, με βασικό το ακόλουθο: Ο κ. Κασσελάκης διάγει τόσο πολυτελή βίο με δανεικά ή κάτι κρύβει; Ας τα απαντήσει ο ίδιος. Την προσεχή Κυριακή 9 Ιουνίου οι πολίτες θα δώσουν ακόμα μια ηχηρή απάντηση. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω σε εποχές που μαθητευόμενοι μάγοι έπαιζαν τις τύχες μας στα ζάρια» καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

