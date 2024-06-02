Υπέκυψε τελικά ο αστυνομικός, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαριά την περασμένη Παρασκευή στην επίθεση με μαχαίρι του 25χρονου Αφγανού Σουλαϊμάν Α. στο Μανχάιμ. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών και η εισαγγελία της Καρλσρούης, ο 29χρονος Ρουβέν Λ. απεβίωσε πριν από λίγη ώρα στο νοσοκομείο του Μανχάιμ, όπου νοσηλευόταν σε τεχνητό κώμα, έπειτα από χειρουργική επέμβαση.

Ο Σουλαϊμάν Α. είχε καταφέρει πολλαπλά χτυπήματα στον αστυνομικό που προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, τραυματίζοντάς τον στην πλάτη και στον λαιμό. Ο δράστης είχε προηγουμένως τραυματίσει στο πρόσωπο και τον πολιτικό και γνωστό επικριτή του ισλάμ Μίχαελ Στουρτσενμπέργκερ, κατά την διάρκεια εκδήλωσης του Κινήματος «Pax Europa» σε κεντρική πλατεία του Μανχάιμ. Ο πολιτικός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και αναρρώνει κανονικά. Ο νεαρός Αφγανός, ο οποίος ζει στην Γερμανία από το 2014 και δεν ήταν μέχρι τώρα γνωστός στις αρχές, ακινητοποιήθηκε μόνο όταν ένας από τους υπόλοιπους αστυνομικούς τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε στο πόδι. Νοσηλεύεται και αυτός, ενώ σε βάρος του έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τις επιθέσεις.

Ο πρωθυπουργός της Βάδης-Βυρτεμβέργης Βίνφριντ Κρέτσμαν δήλωσε συγκλονισμένος από την εξέλιξη: «Η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και τους συναδέλφους του. Ο πόνος μιας τόσο βαριάς απώλειας στα καλά καθούμενα είναι δύσκολο να μετρηθεί. Αυτή η πράξη καθιστά σε όλους μας απολύτως σαφείς τους ανυπολόγιστους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται καθημερινά οι αστυνομικοί», δήλωσε ο κ. Κρέτσμαν και εξέφρασε τον σεβασμό του για το προσωπικό της αστυνομίας στην Βάδη-Βυρτεμβέργη. «Η υπηρεσία σας στο κρατίδιό μας, στην κοινότητά μας, στην ελεύθερη δημοκρατική μας τάξη, είναι ανεκτίμητη. Ως κοινωνία, είμαστε υποχρεωμένοι να σας δείχνουμε στον υψηλότερο βαθμό τον σεβασμό, την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη μας», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα, πριν ακόμη γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του αστυνομικού, περίπου 800 πολίτες είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία όπου συνέβη το περιστατικό την Παρασκευή και, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα, καταδίκασαν την βία και το μίσος.

Το κίνητρο του δράστη παραμένει ασαφές, καθώς ο ίδιος δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Όπως έγινε πάντως γνωστό από τις τοπικές αρχές, είχε φθάσει το 2014 στην Γερμανία από το Αφγανιστάν ως ανήλικος και στο μεταξύ έχει παντρευτεί, έχει αποκτήσει δύο παιδιά και είναι εγκατεστημένος με την οικογένειά του στο Χεπενχάιμ της Έσσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.