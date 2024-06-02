Νέο βίντεο από την κατάρρευση του κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη φέρνουν στη δημοσιότητα τουρκικά ΜΜΕ.

Η εικόνα είναι μέσα από όχημα που κινείται στο σημείο και σταματά ελάχιστα μέτρα πριν καταπλακωθεί και το ίδιο από τα χαλάσματα που πέφτουν στην άσφαλτο.

Στο βίντεο επίσης αποδεικνύεται ότι χρειάστηκαν ελάχιστα δευτερόλεπτα για να καταρρεύσει ολόκληρο το κτίριο, το οποίο έπεσε σαν τραπουλόχαρτο στα αέρα.

Συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής: «Έχω κατάστημα εδώ. Εκεί που πίναμε το τσάι μας, ξαφνικά είδαμε να πέφτει όλο το κτίριο. Πανικοβληθήκαμε και τρέχαμε . Ολα έγιναν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα».

