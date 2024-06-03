Πολιτισμός: Επιχορηγήσεις δράσεων για καθολική προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία

Με 380.000 ευρώ επιχορηγούνται φορείς σε όλη την Ελλάδα, για την υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων και προγραμμάτων με στόχο την προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, στον πολιτισμό, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα - Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2024».

Οι επιχορηγήσεις ανακοινώθηκαν μετά από πρόσκληση μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, που εκκίνησε στις 21 Δεκεμβρίου 2023, για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας σε φορείς με τον παραπάνω σκοπό.

Όπως αναφέρει το ΥΠΠΟ στην ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν συνολικά 45 προτάσεις από φορείς. Η Ομάδα Εργασίας γνωμοδότησε θετικά υπέρ της επιχορήγησης και παραχώρησης αιγίδας, κατά περίπτωση σε 42 φορείς.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα - Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2024» υποστηρίζει έμπρακτα τον σύγχρονο πολιτισμό σε όλη τη χώρα. Βασική επιδίωξη του είναι η ενίσχυση και ανάδειξη αξιόλογων πολιτιστικών εκδηλώσεων/δράσεων/πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανανέωση του ενδιαφέροντος των πολιτών για τις σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες.

Βασικοί στόχοι της πρόσκλησης - μεταξύ άλλων - είναι οι εξής:

- Η ανάδειξη καλλιτεχνών με αναπηρία ή/ και χρόνιες παθήσεις και η προώθηση της ελευθερίας της έκφρασής τους μέσω της τέχνης.

- Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και συμπερίληψης μέσω της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

- Η ενθάρρυνση δημιουργών - φορέων - ομάδων που ασχολούνται συστηματικά με παραγωγή πολιτιστικών-καλλιτεχνικών δράσεων που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία.

- Η δικτύωση και συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, μεταξύ πολιτιστικών-καλλιτεχνικών φορέων ατόμων με αναπηρία και φορέων επιχειρηματικότητας.

- Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και η ενθάρρυνση της δικτύωσής τους με άλλους φορείς.

- Η προώθηση των συνεργασιών με καλλιτέχνες και σχήματα από το εξωτερικό που εξειδικεύονται στην παραγωγή πολιτιστικών δράσεων με και για άτομα με αναπηρία.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτισμού Χρίστος Δήμας: «Με την παραπάνω δράση, το υπουργείο Πολιτισμού στοχεύει στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, αλλά και στην κοινωνική ένταξη και ανάδειξη των δεξιοτήτων τους, με τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές δράσεις και δημιουργικά προγράμματα».

Πηγή: skai.gr

