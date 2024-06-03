Πακιστάν: 11 νεκροί από διαρροή μεθανίου σε ανθρακωρυχείο

Ένδεκα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε ανθρακωρυχείο της επαρχίας Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όπως έγινε γνωστό σήμερα από αξιωματούχο της περιφέρειας.

«Ο θάνατός τους προήλθε από ασφυξία λόγω αναθυμιάσεων», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Άμπντουλ Γανί Μπαλότς, αρμόδιος της τοπικής κυβέρνησης για τα ορυχεία. Διευκρίνισε ότι τα θύματα είναι ένα διευθυντικό στέλεχος, ένας εργολάβος και εννέα ανθρακωρύχοι.

Το ορυχείο που διαχειρίζεται η ιδιωτική εταιρεία United Coal Company βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από την Κουέτα, την πρωτεύουσα της συγκεκριμένης επαρχίας.

Τα δυστυχήματα είναι συχνά στα ορυχεία του Πακιστάν, όπου οι συνθήκες εργασίας χαρακτηρίζονται εξαιρετικά επικίνδυνες και οι κανονισμοί ασφαλείας θεωρούνται ανεπαρκείς.

Τον Μάρτιο, δώδεκα εργάτες σκοτώθηκαν σε ανθρακωρυχείο της ίδιας επαρχίας λόγω έκρηξης που προκάλεσε την κατάρρευση στοών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.