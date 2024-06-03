Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7), των οικονομικά πιο ισχυρών κρατών, «υποστηρίζουν πλήρως» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα που παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και καλούν τη Χαμάς να την αποδεχθεί.

Η συμφωνία «θα οδηγήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, απελευθέρωση όλων των ομήρων, σημαντική και διαρκή αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας για διανομή σε ολόκληρη τη Γάζα και σε μόνιμο τέλος της κρίσης, με εξασφαλισμένα τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και την ασφάλεια των πολιτών της Γάζας», ανέφερε σε δήλωσή της.



