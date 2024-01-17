Final 8: Παναθηναϊκός-ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-Άρης στα προημιτελικά

Η κλήρωση για τον κλειδάριθμο του Πανιωνίου για το Final 8 του Κυπέλλου, που θα γίνει 15-18 Φεβρουαρίου στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου, σχημάτισε και τα ζευγάρια των προημιτελικών αλλά και τις διασταυρώσεις ως τον τελικό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, ενώ την επομένη (16/2) θα γίνουν οι αγώνες Ολυμπιακός-Περιστέρι bwin και Προμηθέας-Πανιώνιος. Οι «αιώνιοι» μπορούν να αναμετρηθούν μόνο στον τελικό.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης, που μπορούσε να πάρει έναν αριθμό από το 5 ως το 8, πήρε τελικά το 6 και έτσι προέκυψαν και οι αριθμοί για τις ομάδες που τερμάτισαν από την πέμπτη ως την έβδομη θέση στον πρώτο γύρο της Stoiximan Basket League.

Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα γίνουν γνωστές προσεχώς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πέμπτη 15/2

1. Παναθηναϊκός AKTOR-ΑΕΚ

2. ΠΑΟΚ-Άρης

Παρασκευή 16/2

3. Ολυμπιακός-Περιστέρι bwin

4. Προμηθέας-Πανιώνιος

Σάββατο 17/2

Νικητής 1-Νικητής 2

Νικητής 3-Νικητής 4

Κυριακή 18/2

Τελικός

Υπενθυμίζεται πως την ίδια μέρα με τον τελικό των Ανδρών θα γίνει και ο τελικός Κυπέλλου Γυναικών.

