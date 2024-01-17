Ταλαιπωρήθηκε, αλλά προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Australian Open ο Τσιτσιπάς

Νικητής σε ένα συναρπαστικό ματς απέναντι στον Τζόρνταν Τόμπσον βγήκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς! Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας χρειάστηκε ξανά να επιστρέψει από το πρώτο χαμένο σετ και λύγισε με 6-4, 6(6)-7, 2-6, 6(4)-7 τον Αυστραλό τενίστα, σε μια μάχη διάρκειας σχεδόν τεσσάρων ωρών (3:39).

Πρόκειται για την έκτη σερί χρονιά που ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίνεται στον τρίτο γύρο του πρώτου Grand Slam της σεζόν, με στόχο να βρεθεί ξανά στον τελικό, όπως έκανε και πέρυσι.

Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Φαν Ας, ο οποίος επικράτησε νωρίτερα του Μουσέτι σε ένα, επίσης, συγκλονιστικό παιχνίδι.

Όπως και στο ματς της πρεμιέρας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε νωθρά και κινδύνευσε απευθείας με break, όμως σταμάτησε τρία break points και άντεξε. Δεν κατάφερε, όμως, να κάνει το ίδιο και στο έβδομο game, όπου μετά από δύο χαμένα break points λύγισε και βρέθηκε να κυνηγάει. Ο Αυστραλός κράτησε το σερβίς του και προηγήθηκε με 6-4.

Το δεύτερο σετ ήταν απόλυτα ισορροπημένο, με τον Τσιτσιπά να κάνει το 1-1 σετ με tie breaks. Εκεί ξεκίνησε με ένα δυναμικό 3-0, με δύο mini break, με τον Αυστραλό να ισορροπεί ξανά στο 6-6. Δεν κατάφερε, ωστόσο, να αιφνιδιάσει άλλο τον Έλληνα τενίστα, που πήρε το σετ με 8-6.

Τυπική διαδικασία έγινε το τρίτο σετ, αφού ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε γρήγορα με 4-0 και πήρε προβάδισμα στα σετ (2-1) με 6-2. Στο τέταρτο σετ, όμως, ίδρωσε ξανά. Παρά το break που έκανε για το 3-2, που σφράγισε κάνοντας το 4-2, ο Τόμπσον δεν τον άφησε να τελειώσει το σετ. Μετά από δύο χαμένα match points, στο 5-5, ο Αυστραλός του έκλεισε τον δρόμο και έκανε με love game το 6-5.

Ο Αυστραλός δεν το έβαλε κάτω μέχρι τον τελευταίο πόντο του δωδέκατου game, μετρώντας τέσσερα σετ points. Ο Τσιτσιπάς άντεξε στην τεράστια πίεση και πήρε το game, στέλνοντας το ματς στο tie break. Εκεί κυριάρχησε πλήρως και πήρε το ματς με 7-4.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.