Ναν: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό με σκοπό να επιστρέψω στο NBA, αλλά τώρα δεν είμαι σίγουρος»

Απολαμβάνει τη ζωή στον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα ο Κέντρικ Ναν. Σε τέτοιον βαθμό που ενώ είχε έρθει τον Οκτώβριο με μοναδικό σκεπτικό πώς θα επιστρέψει στο ΝΒΑ, πλέον να είναι σε σκέψεις και να μην αποκλείει το ενδεχόμενο να μείνει στο «τριφύλλι». «Όλα είναι εξαιρετικά εδώ, νιώθω την αγάπη», τόνισε ο Αμερικανός γκαρντ.



Αναλυτικά, μίλησε στο Amerikanos24 για:



-τις επιλογές στη ζωή και την καριέρα του: «Πάντα προσπαθούσα να χτυπήσω αυτή την πόρτα που είναι κλειστή, πάντα δίνω αυτή τη δεύτερη ευκαιρία, αυτό το δεύτερο, τρίτο σπρώξιμο. Καταλαβαίνεις τι λέω. Και χτυπώ την πόρτα και πηγαίνω από την πίσω πόρτα. Δεν επιλέχθηκα και έπρεπε να παίξω στο πρωτάθλημα G League. Οπότε, ήταν δύσκολα, αλλά έτσι είμαι εγώ. Είμαι ένα παιδί από τη νότια πλευρά του Σικάγο και τίποτα δεν ήταν εύκολο για μένα, οπότε το ενστερνίζομαι αυτό. Δεν είναι σαν να… να γκρινιάζω γι’ αυτό. Είναι πιο ευχάριστο έτσι».



-τις καλές εμφανίσεις του Παναθηναϊκού: «Θα έλεγα ότι σημαίνουν κάτι. Το λέω με την υπερηφάνεια που νιώθω. Είμαι μέρος της ομάδας μου και απλά προσπαθώ να κάνω την ομάδα καλύτερη. Καταλαβαίνεις τι λέω; Εμείς, προπονούμαστε πολύ εδώ και είμαι ο τύπος του ανθρώπου, παρόλο που παίζω, μπορεί να παίζω τα περισσότερα λεπτά και να έχω τη μεγαλύτερη χρήση στο γήπεδο, έρχομαι σε κάθε προπόνηση έτοιμος να παίξω. Και απαιτώ από τους συμπαίκτες μου να κάνουν το ίδιο. Προσπαθώ να κάνω τους πάντες καλύτερους και βγαίνουμε έξω και το κάνουμε μαζί ως ομάδα. Και οι συμπαίκτες μου πρέπει να πάρουν και αυτοί πολλά εύσημα. Γιατί μαζί το κάναμε. Βγήκαμε εκεί έξω και το κάναμε μαζί».



-τη ζωή στην Ελλάδα: «Η ζωή εδώ είναι καλή. Ηλιόλουστες μέρες, πολλές ηλιόλουστες μέρες, πολύ όμορφος καιρός, όμορφη πόλη, όμορφα εστιατόρια, καλοί άνθρωποι. ‘Εχω σίγουρα νιώσει την αγάπη εδώ. Εμ, δεν έχω πολλά παράπονα για την ίδια την Ελλάδα. Απλά, εγώ είμαι επαγγελματίας και έχω συγκεκριμένες ρουτίνες και τέτοια πράγματα. Το ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Εμείς προγραμματίζουμε όλη τη ρουτίνα και μας αρέσει στους παίκτες. Καταλαβαίνετε τι λέω; Οι απαιτήσεις, του χρόνου στο γήπεδο, του χρόνου θεραπείας, του χρόνου ατομικής προπόνησης. Θα ήθελα περισσότερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν αργά ή γρήγορα. Ο οργανισμός κάνει πολύ καλή δουλειά, Στο ΝΒΑ μπορεί να έχεις κάρτα του γηπέδου και να κάνεις σουτ στις 2:00. Κι εδω θα το έκαναν εάν το ζητούσα».



-το μέλλον του και αν θα παρέμενε στον Παναθηναϊκό: «Ειλικρινά είναι δύσκολο να πω. Είμαι απόλυτα ειλικρινής. Θέλω να πω, αρχικά ήρθα εδώ με στόχο να επιστρέψω, αλλά τώρα δεν είμαι σίγουρος. Στο ενδιάμεσο είχα επιτυχίες εδώ και όλα ήταν υπέροχα. Προφανώς η αγάπη ήταν απαράμιλλη. Αν ήταν να επιστρέψω, θα ήμουν περισσότερο από ευτυχής για αυτό. Δεν θα το μετάνιωνα καθόλου».



-τη σχέση του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Συναντηθήκαμε μερικές φορές, αλλά μέχρι εκεί. Μόνο μερικά συγχαρητήρια, μερικά μηνύματα. Αλλά είναι ένας σπουδαίος τύπος, ένας σπουδαίος τύπος».



-τους παίκτες που τον έχουν δυσκολέψει περισσότερο και άμυνα και επίθεση: «Είναι δύσκολο να πω ποιος είναι ο πιο δύσκολος παίκτης για να τον φυλάξεις, γιατί δεν έχω μείνει ποτέ σε κάποιον να με καλύπτει. Με αυτό το σύστημα, υπάρχει βοήθεια παντού. Οπότε, ποτέ δεν ένιωσα πραγματικά πως πρέπει να χαμηλώσω τα πόδια και να παίξω μόνος. Επίσης το γήπεδο είναι μικρότερο, οπότε ακόμα κι αν με περάσουν, η βοήθεια είναι εκεί. Οπότε ποτέ δεν ένιωσα ότι έπρεπε να σχεδιάσω το παιχνίδι μου για έναν συγκεκριμένο παίκτη. Οι πιο δύσκολοι αμυντικοί που έχω αντιμετωπίσει είναι ο Ταβάρες και ο Φαλ. Οι γκαρντ δεν με ανησυχούν γιατί παίζουν αλλαγές στα σκριν. Οπότε ο συμπαίκτης μου προφανώς θα με απελευθερώσει. Και μετά έχω τον ψηλό απέναντί μου, που απλά κάθεται εκεί και με περιμένει. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο να σχεδιάσεις το παιχνίδι σου γι’ αυτό. Και όχι ειδικά για το άτομο που με φυλάει».



-το ποιον του θυμίζει ο Κώστας Σλούκας: «Αυτό είναι αστείο. Γιατί σκέφτηκα κάποιον όταν πρωτοήρθα εδώ. Αλλά θα τον έβλεπα σαν έναν Ντράγκιτς. Είναι σαν τον Γκόραν Ντράγκιτς».



-το ότι ο Παναθηναϊκός ανέκαμψε άμεσα μετά από όλες τις ήττες απέναντι στον Ολυμπιακό: «Θα περίμενε κανείς ότι θα μαθαίναμε κάτι από την ήττα, αλλά νομίζω ότι με αυτή την ομάδα, προχωράμε πολύ γρήγορα και έχουμε αμνησία στο τελευταίο προηγούμενο παιχνίδι, το οποίο είναι καλό, αλλά μπορεί να μας κοστίσει ότι ξεχνάμε τον τρόπο που χάσαμε και τα λάθη που κάναμε. Νομίζω ότι γίναμε καλύτεροι όσο προχωρά η σεζόν, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να διορθώσουμε κάποια λάθη και σφάλματα που κάνουμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που μας προκαλούν κάποιες απώλειες, συμπεριλαμβανομένου και εμού».

