Σε δέκα αποφασιστικής σημασίας παρεμβάσεις για την ανάταξη του έργου της «Διπλής Ανάπλασης» εκ μέρους της νέας δημοτικής αρχής, τις 90 πρώτες ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων της, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων έκανε λόγο για αναμφισβήτητες καθυστερήσεις για το πρότζεκτ που περιλαμβάνει και γήπεδο του Παναθηναϊκού που προφανώς οφείλονται στην προηγούμενη δημοτική αρχή.



Επισήμανε ότι στόχος είναι να μην υπάρξει ουδεμία περαιτέρω πηγή καθυστέρησης και με εύστοχους χειρισμούς να απορροφηθούν οι καθυστερήσεις που έχουν επισυμβεί, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τωρινή δημοτική αρχή, έχει τη γνώση και την αποφασιστικότητα να παραδώσει στις Αθηναίες, στους Αθηναίους και σε όλους τους Έλληνες ένα νέο γήπεδο – κόσμημα και ένα νέο τοπόσημο, παγκόσμιας εμβέλειας, τον νέο Ελαιώνα της Αθήνας, δίπλα στην Ακρόπολη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων στο σημερινό συμβούλιο του Δήμου περιέγραψε πώς έχει η κατάσταση, αναφέρθηκε στους λόγους που το έργο «κόλλησε» και τόνισε πως υπάρχει μπροστά μαραθώνιος που θα πρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να σπεύσουν για να βγάλουν με… σπριντ. Ο δήμαρχος Αθηναίων, τόνισε πως υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν-και γρήγορα-για να μπει σε τροχιά υλοποίησης το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Πάντως εμφανίστηκε αισιόδοξος πως με τις κατάλληλες παρεμβάσεις τα εμπόδια θα ξεπεραστούν και το έργο θα γίνει και θα δώσει πνοή σε όλη την Αθήνα και φυσικά στον σύλλογο.

Ο Χάρης Δούκας, συγκεκριμένα, υπογράμμισε:



1) Όταν αναλάβαμε, το ζήτημα της χρηματοδότησης του γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού ήταν κυριολεκτικά στον αέρα. Υπήρχε μία Απόφαση προένταξης, τον Φεβρουάριο του 2022, και τίποτα άλλο. Η σχετική πρόσκληση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βγήκε μόλις στις 27 Φεβρουαρίου του 2024, δύο ολόκληρα χρόνια μετά την προένταξη και -εννοείται- κατόπιν παρέμβασής μας. Έκτοτε, από την ίδια κιόλας μέρα, συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σήμερα καταθέσαμε τον σχετικό φάκελο, κατόπιν έγκρισης (ομόφωνης μάλιστα) από τη Δημοτική Επιτροπή (208/2024 ΠΟΕ). Αναμένουμε τώρα την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την οριστική έγκριση της χρηματοδότησης.



2) Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της Απορρύπανσης, είναι γνωστό ότι ο χώρος του γηπέδου είχε εκσκαφτεί το 2009 αλλά από τότε είχε γεμίσει με αυθαίρετες αποθέσεις μπάζων και σκουπιδιών. Ανατέθηκε μία Σύμβαση τον Μάρτιο του 2023 για την Απορρύπανση του χώρου, όμως τα χρήματα δεν ήταν επαρκή. Από τον Αύγουστο του 2023 υπήρχε καταγεγραμμένη ανάγκη για επιπρόσθετα κονδύλια. Μετά από τόσους μήνες τώρα λύνεται το πρόβλημα. Διαβουλευθήκαμε τόσο με το ΥΠΟΙΚ όσο και με το ΥΠΕΝ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την ανάγκη συνέχισης των εργασιών απορρύπανσης στον περιβάλλοντα χώρο που θα ανεργεθεί το γήπεδο και διασφαλίσαμε 4 εκ. για την απορρύπανση.



3) Επίσης, απαιτούνται χωματουργικές εργασίες για την απομάκρυνση πάσης φύσεως υλικών στο υπό κατασκευή γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών και σε συνέχεια της πρόσκληση με τίτλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» διασφαλίσαμε τα αναγκαία κονδύλια ύψους 6.863.881,99 €, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – Ειδικό Πρόγραμμα Δήμου Αθηναίων. Καταρτίσαμε τον σχετικό Φάκελο κατόπιν έγκρισης (ομόφωνης και εδώ) από τη Δημοτική Επιτροπή (204/2024 ΠΟΕ) και αναμένουμε τη σχετική Υπουργική Απόφαση. Αμέσως μόλις εκδοθεί αυτή, υπογράφουμε τη Σύμβαση με την Ανάδοχο Κοινοπραξία – η οποία προφανώς και πρέπει να αναλάβει να κάνει αυτές τις εργασίες με Συμπληρωματική Σύμβαση- και έτσι μπορούν οι εργασίες για το νέο Γήπεδο να ξεκινήσουν.



4) Σχετικά με την Οικοδομική Άδεια, ξεμπλοκάρουμε το θέμα του Τοπογραφικού, η έκδοση του οποίου είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου. Από τον Οκτώβριο του 2023 το ζήτημα ήταν σε εκκρεμότητα, τελικά στις 9 Φεβρουαρίου 2024, το Τοπογραφικό οριστικοποιήθηκε και ανέβηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Άδειες.



5) Επιλύουμε, σε συνεργασία με την ΔΑΟΚΑ, τα προβλήματα αναφορικά με την έγκριση του Διαγράμματος Κάλυψης. Για παράδειγμα, ένα από τα ζητήματα ήταν αυτό του καθορισμού του ακριβούς αριθμού των θέσεων στάθμευσης. Από τον Οκτώβριο του 2023 είχε τεθεί το ζήτημα. Τελικά, επιλύθηκε με τροπολογία η οποία ψηφίστηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2024 και η οποία καθορίζει ως θέσεις στάθμευσης τον ανώτατο αριθμό που προβλεπόταν στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δηλαδή 450 θέσεις στάθμευσης, οι 325 κάτω από το νέο Γήπεδο και οι 125 κάτω από τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.



6) Αυτές τις μέρες επιλύουμε ένα ακόμη πρόβλημα που προέκυψε ξαφνικά: Μέσα στο οικόπεδο υπάρχουν κτίσματα, που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Αθηναίων και πρέπει να βγει Άδεια Κατεδάφισής τους, πριν βγει η Άδεια του νέου Γηπέδου. Βρήκαμε μία μεθοδολογία, οδεύει προς τη λύση και το ζήτημα αυτό.



7) Άλλες δύο σημαντικές Συμβάσεις που πρέπει να συναφθούν αφορούν τους δύο Τεχνικούς Συμβούλους. Ως προς τον πρώτο Τεχνικό Σύμβουλο, για το νέο Γήπεδο και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, έγινε η Δημοπράτηση και εξελίσσεται η σχετική διαδικασία. Μάλιστα, προχωρήσαμε σε μία μικρή Σύμβαση -γέφυρα, μέχρι να υπογραφεί η κύρια Σύμβαση.



8) Ως προς τον δεύτερο Τεχνικό Σύμβουλο, για το Πράσινο, τους Κοινόχρηστους Χώρους, την Οδοποιία, την Αποχέτευση και τον Ποδηλατόδρομο, είμαστε στο τελικό στάδιο προετοιμασίας της Διακήρυξης.



9) Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα με σοβαρές καθυστερήσεις αφορά την ιδιοκτησία της γης στο χώρο της «Διπλής Ανάπλασης». Από την πρώτη μέρα το τρέξαμε με ιδιαίτερη επιμέλεια και επίπονες προσπάθειες, καθώς και τη φιλότιμη συμβολή των υπηρεσιακών παραγόντων, και καταφέραμε να μαζέψουμε τα στοιχεία, δημιουργώντας μία συνολική λίστα παρακολούθησης της προόδου των απαλλοτριώσεων. Ευθύς αμέσως ξεκινήσαμε τα ραντεβού με τους ιδιοκτήτες προκειμένου να επιταχύνουμε τις διαδικασίες συμβιβασμού. Στη μέχρι τώρα υλοποίηση των συναντήσεων (άνω των 12), πετύχαμε στην πλειοψηφία, δίκαιο συμβιβασμό με τους ιδιοκτήτες. Στα υπόλοιπα αναμένουμε την εκτίμηση για να προχωρήσουμε σε συμβιβασμό.



10) Συγκροτήσαμε 8μελή ομάδα έργου, στην οποία επικεφαλής είμαι εγώ ο ίδιος, και συμμετέχουν σε αυτήν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αθηναίων, ο Αντιδήμαρχος Υποδομών, Προϊστάμενοι αρμόδιων Διευθύνσεων, η Δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων και εξειδικευμένος Νομικός Σύμβουλος.



O δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας μίλησε και για:



-το θέμα της χρηματοδότησης: «Ήταν στον αέρα, υπήρχε μόνο μια προέγκριση. Έγινε η κρίσιμη ένταξη στο 2021-2025. Η σχετική πρόσκληση έγινε τώρα, δύο χρόνια μετά. Καταθέσαμε φάκελο και περιμένουμε την οριστική έγκριση από τον υπουργό Περιβάλλοντος. Αν κάναμε τις εργασίες, δεν υπήρχαν χρήματα, δεν είχε εγκριθεί το πρόγραμμα».



-τις εργασίες για την απορρύπανση: «Από το 2009 το οικόπεδο έχει γεμίσει σκουπίδια και μπάζα. Ανατέθηκε σύμβαση για την απορρύπανση, όμως τα χρήματα δεν ήταν επαρκή. Δεν καθαρίστηκε ο χώρος. Υπήρχε ανάγκη για έξτρα κονδύλια. Πρέπει να γίνει η απορρύπανση για να προχωρήσει η κοινοπραξία. Τώρα λύνεται αυτό το πρόβλημα. Για τον χώρο του γηπέδου, η προηγούμενη εργολαβία έσπρωχνε τα μπάζα πάνω στον χώρο του γηπέδου. Πρέπει να καθαριστούν τα μπάζα και μετά να γίνει η εκσκαφή. Διασφαλίσαμε τα αναγκαία κονδύλια. Περιμένουμε την υπουργική απόφαση για να κάνουμε συμπληρωματική σύμβαση. Η κοινοπραξία θα το αναλάβει κι αυτό, όπως και την κατασκευή. Σε λίγο καιρό θα αποτελέσουν κακό παρελθόν τα μπάζα. Οι εργασίες δεν είναι ούτε απλές, ούτε εύκολες».







-την οικοδομική άδεια: «Δεν υπάρχει εγκεκριμένη, αναθεωρημένη. Δεν υπάρχει. Ξεμπλοκάραμε το θέμα του τοπογραφικού και ανέβηκε στην ειδική πλατφόρμα. Προσπαθούμε να λύσουμε τα θέματα. Υπάρχει θέμα που παλεύουμε, στο οικόπεδο υπάρχουν αρκετά κτίσματα για να κατεδαφιστούν κι αυτά. Για όλα αυτά χρειάζεται συστηματική δουλειά. Χρειάστηκε και νομοθετική παρέμβαση. Έχουμε και νομικό χάρτη για να πάρουμε την άδεια το συντομότερο δυνατό. Μοιάζει με κυκεώνα αλλά θα τα καταφέρουμε. Απαραίτητη προϋπόθεση για να βγει η άδεια, είναι να υπάρχει και άδεια κατεδάφισης. Πρέπει να βγουν ταυτόχρονα. Όμως προσοχή εδώ. Τεράστια! Η άδεια κατεδάφισης απλά θα εκδοθεί, δεν θα υλοποιηθεί μέχρι να γίνει το γήπεδο στον Βοτανικό και να βγει η άδεια λειτουργίας. Μόνο τότε θα κατεδαφιστεί η Λεωφόρος, όταν μπει ο Παναθηναϊκός στον Βοτανικό να παίξει το πρώτο παιχνίδι».



-τις συμβάσεις: «Υπάρχουν 115 εκατ. ευρώ εξασφαλισμένα. Και ακόμη πέντε. Και τρία για μια πεζογέφυρα. Χρειάζονται συμβάσεις για το πράσινο αλλά και για αυτά της οδοποιίας. Δεν είναι η περιοχή έτοιμη, δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να γίνονται πολλές δουλειές, βοηθώντας στην ευρύτερη αλλαγή του Ελαιώνα. Κάναμε διαγωνισμό για το πράσινο και την οδοποιία. Θα είναι καταλύτης αυτά τα έργα. Το γήπεδο είναι εξαιρετικό για τον Παναθηναϊκό αλλά και για την περιοχή του Ελαιώνα. Η υπόθεση μπαίνει σε ράγες».



-τους τεχνικούς σύμβουλους: «Χρειάζονται δύο. Ένας για το γήπεδο και ένα για τα έργα των υποδομών. Δεν τα είχαμε στη διάθεσή μας. Ο ένας βρέθηκε ο άλλος είναι σε εξέλιξη».







-τις ιδιοκτησίες γης: «Υπάρχουν ακόμη διεσπαρμένα οικόπεδα στον χώρο που δεν ανήκουν στο δήμο. Εικοσιτέσσερα στρέμματα. Δεν εμποδίζουν αυτή την στιγμή την έκδοση οικοδομικής άδειας. Υπήρχε απόφαση για αγορές αλλά είμαστε ακόμη πολύ πίσω. Σχετικά με τις απαλλοτριώσεις, υπάρχει ανύπαρκτος προϋπολογισμός. Είναι πέντε ελλιπείς σε στοιχεία λίστες για να καταλάβουμε την πρόοδο των εξαγορών. Είναι πολυάριθμα, 26 οικόπεδα. Συνολικά σε όλη την περιοχή είναι 80, κοντά στα 130 στρέμματα. Η δουλειά που δεν έγινε πνίγει το έργο. Κάνουν όλοι υπεράνθρωπες προσπάθειες. Κάνουμε σημαντική δουλειά, κάνουμε τα ραντεβού. Μέχρι τώρα πετύχαμε συμβιβασμούς με 12. Είναι προφανές πως είναι ένα έργο εμβληματικό».



-την πορεία του έργου: «Είναι πολύ σημαντικό ότι έγινε προεργασία και είμαστε σε αυτή την θέση τώρα. Έχουμε κάνει 100 μέτρα και μπροστά υπάρχει μαραθώνιος που πρέπει να βγάλουμε με σπριντ. Το έργο δεν είχε πνοή. Οφείλω να πω ότι με πολύ μεγάλη προσπάθεια, δέκα παρεμβάσεις, έχουμε ανατάξει το έργο. Δεν θέλω να μπω σε άλλες λεπτομέρειες. Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αναλύσεις. Δεν θέλω να υπάρχει πηγή καθυστέρησης. Έχουμε αυτά που πρέπει για να παραδώσουμε το νέο γήπεδο-κόσμημα. Όταν ανασάνουμε λίγο, όταν μπούμε στο εργοτάξιο, θα μιλήσουμε για το νέο τοπόσημο και πολλά ακόμα πράγματα».

