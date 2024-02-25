Πάει και η 24η αγωνιστική! Δύο «στροφές» απέμειναν, για να πέσει η καρό σημαία στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League και να ριχτούν οι ομάδες στη μάχη των playoffs. Μετά τα αποτελέσματα του σαββατοκύριακου και κυρίως το νέο στραβοπάτημα του Παναθηναϊκού, η κατάσταση στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας άλλαξε!



Η ΑΕΚ, φυσικά, που επικράτησε της Λαμίας στη Φθιώτιδα, είναι μόνη πρώτη με 55 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, που πέρασε με ανατροπή από το Αγρίνιο, είναι, πλέον και εκείνος μόνος, στη 2η θέση, με 54 βαθμούς, καθώς ο Παναθηναϊκός, που έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, είναι πια στους 52 και την 3η θέση! Ο Ολυμπιακός, τέλος, παρέμεινε στο -5 από την 1η θέση, φέρνοντας τούμπα τον Αστέρα Τρίπολης στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά έχει μειώσει στο… δίποντο τη διαφορά του από το «τριφύλλι»!

Το πανόραμα της 24ης αγωνιστικής:

Η επόμενη (25η) αγωνιστική:

Η τελευταία (26η) αγωνιστική:

Το καλεντάρι των playoffs και των playouts:

Από εκεί και πέρα, τίποτα δεν άλλαξε και σε ό,τι έχει να κάνει και με την 6η θέση, με τη Λαμία νααπό τον Αστέρα (στο +5, ουσιαστικά, αφού τον «έχει» σε πιθανή ισοβαθμία), ενώ, με την Κηφισιά να παραμένει στον πάτο, αλλά, πλέον, μόνη της, με 16 βαθμούς, τον ΠΑΣ να «πιάνει» τον Βόλο με 17 και τον Παναιτωλικό να παραμένει στους 19.της Σούπερ Λίγκας μετά τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής και το πρόγραμμα τωνπριν ξεκινήσουν τα playoffs και τα playouts!Λαμία-ΑΕΚΠανσερραϊκός-ΑτρόμητοςΠΑΣ Γιάννινα-ΟΦΗΠαναιτωλικός-ΠΑΟΚΟλυμπιακός-Αστέρας ΤρίποληςΆρης-ΒόλοςΠαναθηναϊκός-Κηφισιά

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.