Πάει και η 24η αγωνιστική! Δύο «στροφές» απέμειναν, για να πέσει η καρό σημαία στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League και να ριχτούν οι ομάδες στη μάχη των playoffs. Μετά τα αποτελέσματα του σαββατοκύριακου και κυρίως το νέο στραβοπάτημα του Παναθηναϊκού, η κατάσταση στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας άλλαξε!
Η ΑΕΚ, φυσικά, που επικράτησε της Λαμίας στη Φθιώτιδα, είναι μόνη πρώτη με 55 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, που πέρασε με ανατροπή από το Αγρίνιο, είναι, πλέον και εκείνος μόνος, στη 2η θέση, με 54 βαθμούς, καθώς ο Παναθηναϊκός, που έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, είναι πια στους 52 και την 3η θέση! Ο Ολυμπιακός, τέλος, παρέμεινε στο -5 από την 1η θέση, φέρνοντας τούμπα τον Αστέρα Τρίπολης στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά έχει μειώσει στο… δίποντο τη διαφορά του από το «τριφύλλι»!
Από εκεί και πέρα, τίποτα δεν άλλαξε και σε ό,τι έχει να κάνει και με την 6η θέση, με τη Λαμία να διατηρείται στο +4 από τον Αστέρα (στο +5, ουσιαστικά, αφού τον «έχει» σε πιθανή ισοβαθμία), ενώ στην ουρά ο χαμός συνεχίζεται, με την Κηφισιά να παραμένει στον πάτο, αλλά, πλέον, μόνη της, με 16 βαθμούς, τον ΠΑΣ να «πιάνει» τον Βόλο με 17 και τον Παναιτωλικό να παραμένει στους 19.
Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Σούπερ Λίγκας μετά τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής και το πρόγραμμα των δύο τελευταίων «στροφών» πριν ξεκινήσουν τα playoffs και τα playouts!
Το πανόραμα της 24ης αγωνιστικής:
Σάββατο 24/02
Λαμία-ΑΕΚ 1-3
Πανσερραϊκός-Ατρόμητος 0-0
Κυριακή 25/02
ΠΑΣ Γιάννινα-ΟΦΗ 2-2
Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 1-3
Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 2-1
Άρης-Βόλος 2-0
Παναθηναϊκός-Κηφισιά 1-1
Η επόμενη (25η) αγωνιστική:
Η τελευταία (26η) αγωνιστική:
Το καλεντάρι των playoffs και των playouts:
