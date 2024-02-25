Ολυμπιακός με… κάθε τρόπο! Λίγες ημέρες μετά την πρόκριση επί της Φερεντσβάρος, οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν σκούρα κόντρα στον εξαιρετικό Αστέρα Τρίπολης, αλλά έβγαλαν χαρακτήρα και με δύο γκολ στο φινάλε επικράτησαν με 2-1 για να πάρουν το πέμπτο τους διαδοχικό τρίποντο σε όλες τις διοργανώσεις.



Τέταρτη σερί νίκη για τον Μεντιλίμπαρ, κάτι το οποίο πετυχαίνει για πρώτη φορά σε πάγκο ο Βάσκος τεχνικός, με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στο -5 από την κορυφή. Συνεχίζει το… κρεσέντο του ο Ελ Κααμπί, ο οποίος μπήκε στο ματς και με δύο γκολ έφερε τούμπα το σκορ και χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του.

Στο μυαλό του κόουτς

Το ματς

Την ίδια ώρα, οιπου προηγήθηκαν με τονκαι είχαν πάρα πολύ καλή εικόνα, πληγώθηκαν από δύο λάθη στην άμυνά τους (σσ. πέναλτι του Καρμόνα το 1-1 και ολιγωρία το 2-1) και δεν κατάφεραν να πάρουν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Παρέμειναν ωστόσο στο -4 από τη Λαμία και αναζητούν το 2/2 στο φινάλε αλλά και συνδυασμό αποτελεσμάτων για την είσοδο στην εξάδα.Ο Πασχαλάκης στην εστία και οι Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο και Ρίτσαρντς στην άμυνα. Ιμπόρα, Έσε και Όρτα η τριάδα του άξονα, με τους Φορτούνη, Καμπράλ στα εξτρέμ και τον Ναβάρο στην κορυφή της επίθεσης.Στην εστία ο Τσιφτσής και οι Καρμόνα, Πίτσου, Χριστόπουλος, Χουχούμης στην τετράδα της άμυνας. Δυο κλασικά αμυντικά χαφ οι Γιαμπλόνσκι και Αλάγκμπε, με τους Σίτο και Κρέσπι στα εξτρέμ. Ο Ζουγλής σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον προωθημένο Μάντζη.Ο Αστέρας Τρίπολης προσπάθησε να ελέγξει τον ρυθμό και να περιορίσει επιθετικά τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα, κάτι που κατάφερε, φτιάχνοντας και την πρώτη τελική του στο 9ο λεπτό με τον Μάντζη αλλά το τελείωμα του Έλληνα φορ πέρασε ψηλά άουτ.Ο Ολυμπιακός έπαιζε αρκετά από τα άκρα, οι Φορτουνης - Καμπράλ ήταν αρκετά δραστήριοι και προσπαθούσαν από τα πλάγια να δημιουργήσουν ρήγματα, ενώ και ο Έσε με συνεχόμενα κλεψίματα κατάφερνε να διατηρήσει την πίεση και την κατοχή των γηπεδούχων σε υψηλά ποσοστά. Οι Αρκάδες άρχισαν να χάνουν μέτρα στο γήπεδο, είδαν δύο τέρματα του Ναβάρο να ακυρώνονται σωστά (για οφσάιντ το πρώτο, για χέρι του Ιμπόρα το δεύτερο) και γενικότερα οι Πειραιώτες είχαν βελτιώσει σημαντικά την κυκλοφορία τους.Η πίεση ήταν μεγάλη από πλευράς Ολυμπιακού, αλλά κι επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου κακές σε αρκετές περιπτώσεις και το πολυπόθητο γκολ πριν το φινάλε του ημιχρόνου δεν ερχόταν. Κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι χτύπησαν το καμπανάκι στο 40ο λεπτό με την εξ επαφής προβολή του Γιαμπλόνσκι που έβγαλε με εντυπωσιακό τρόπο ο Πασχαλάκης και κράτησε το μηδέν. Ωστόσο, οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν άκουσαν το καμπανάκι, πιάστηκαν για ακόμη μια φορά στον ύπνο λίγα λεπτά μετά και είδαν τους Αρκάδες να τους... σοκάρουν.Ήταν το 45ο λεπτό, όταν ο Κρέσπι έγινε κάτοχος της μπάλας εκτός περιοχής και έκανε μια έξυπνη σκαφτή μπαλιά στο ύψος του δευτέρου δοκαριού, όπου ο Γιαμπλόνσκι πήρε το αίμα του πίσω για την προηγούμενη χαμένη ευκαιρία και με τρομερό βολέ με το αριστερό εκτέλεσε τον κίπερ του Ολυμπιακού για το 1-0 του πρώτου μέρους!Με τριπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, με τον Μεντιλίμπαρ να ρίχνει στο ματς τους Ποντένσε, Βέζο (σσ. έκανε ντεμπούτο) και Τσικίνιο, κάνοντας πιο επιθετική την ομάδα του. Και οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν να πιέζουν σε μεγάλο βαθμό, κλείνοντας τον Αστέρα στο μισό γήπεδο και απειλούσαν. Το φάουλ του Φορτούνη στο 52’ πέρασε λίγο άουτ, με τους Πειραιώτες να δημιουργούν προϋποθέσεις αλλά να τα χαλάνε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ο Ράσταβατς απάντησε με Μιριτέλο και Καλτσά, έριξε και τον Παλάσιος στο ματς και οι Αρκάδες έβγαιναν ταχύτατα και πολύ επικίνδυνα στην κόντρα, αλλά είχαν επίσης κακές επιλογές κοντά στην αντίπαλη περιοχή.Τα λεπτά περνούσαν, η κλεψύδρα άδειαζε για τον Ολυμπιακό, αλλά η είσοδος του Ελ Κααμπί πρωτίστως και του Γιόβετιτς στη συνέχεια… έκρινε το ματς. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και το γεγονός πως αμυντικά ο Αστέρας είχε δύο μεγάλες ολιγωρίες (σσ. οι μοναδικές στο ματς) και τις πλήρωσαν. Διότι ο Καρμόνα τσίμπησε στην προσποίηση του Ποντένσε και με άτσαλο μαρκάρισμα στη γραμμή του άουτ, τον ανέτρεψε και έδωσε την ευκαιρία στους «ερυθρόλευκους» να ισοφαρίσουν στο 79’ με τον Ελ Κααμπί από την άσπρη βούλα (1-1).Ο Αστέρας δεν φοβήθηκε, έψαξε το δεύτερο γκολ, αλλά είδε τον Μαροκινό στράικερ να τον πληγώνει ξανά, λίγο πριν το φινάλε. Διότι μετά το τακουνάκι του Ποντένσε, ο Όρτα έκανε το γύρισμα στο κατάλληλο σημείο όπου ο φορ του Ολυμπιακού έσπρωξε απλώς την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 στο 88’. Το έξτρα οκτάλεπτο των καθυστερήσεων και η είσοδος του Άλβαρες, άγχωσε και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό τους γηπεδούχους, αφού οι Αρκάδες ψάχτηκαν επανηλλειμένα για την ισοφάριση που δεν κατάφεραν εν τέλει να βρουν.Ο Ελ Κααμπί μπαίνει στο γήπεδο και συνεχίζει… καυτός, σκοράροντας άλλα δύο γκολ για να φέρει «τούμπα» το προβάδισμα του Αστέρα Τρίπολης και να χαρίσει άλλη μία νίκη στον Ολυμπιακό.Ο Βασίλης Φωτιάς δείχνει σωστά την άσπρη βούλα μετά το άτσαλο μαρκάρισμα του Καρμόνα στον Ποντένσε, ενώ γενικότερα κάνει καλό ματς. Υπήρχαν βέβαια και φωνές από τους φιλοξενούμενους για φάουλ που δεν τους δόθηκαν, αλλά και για ορισμένα που δόθηκαν στους γηπεδούχους. Σωστά ακυρώνονται στο πρώτο μέρος τα δύο γκολ του Ναβάρο.

