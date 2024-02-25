Νέα γκέλα του Παναθηναϊκού και στο πρωτάθλημα, καθώς ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Κηφισιά στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Οι «πράσινοι» έδειξαν να… βραχυκυκλώνουν από τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας των βορείων προαστείων, ωστόσο προηγήθηκαν με το έβδομο φετινό γκολ του Παλάσιος στο 37’.



Κατάφεραν όμως να τα γκρεμίσουν όλα μέσα σε τέσσερα λεπτά στην επανάληψη, όταν ο Σένκεφελντ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη στο 64’, ενώ ο Αράο με αυτογκόλ στο 68’ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.



Είχαν, δε, στο 59ο λεπτό, ορθά ακυρωθέν γκολ του Παλάσιος, ενώ ο Μποτία θα μπορούσε να αποβληθεί κι αυτός, για την αγκωνιά που έριξε στον Ιωαννίδη προτού αντικατασταθεί λόγω τραυματισμού στην ίδια φάση.



Πλέον, ο Παναθηναϊκός έπεσε στην τρίτη θέση, με 52 βαθμούς και υποδέχεται τον Άρη την προσεχή Τετάρτη (28/02). Η Κηφισιά παρέμεινε ουραγός της βαθμολογίας, ανεβαίνοντας όμως στους 17 πόντους και μεσοβδόμαδα παίζει στην Τρίπολη με τον Αστέρα.



Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με επτά αλλαγές, σε σχηματισμό 4-3-3 και τον Λοντίγκιν κάτω από τα γκολπόστ. Ενώ Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Αράο και Μλαντένοβιτς συνέθεσαν την τετράδα στην άμυνα. Ρούμπεν, Κώτσιρας και Μπακασέτας ήταν οι τρεις του άξονα, με τους Παλάσιος-Λημνιό στα άκρα και τον Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης.



Η Κηφισιά από την άλλη «κατέβηκε» με σύστημα 4-2-3-1, τον Αναγνωστόπουλο στην εστία και τους Τεϊσέιρα, Μποτία, Τσάπαν και Μιλίσεβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Πρίτσας-Τσανάτζια ήταν οι δύο «κόφτες», με τους Μπαρμπόσα-Μενέντες να αγωνίζονται στα «φτερά» και τον Κλωναρίδη πίσω από τον σέντερ φορ Οζέγκοβιτς.



Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τη… συνταγή των εντός έδρας ματς απέναντι σε θεωρητικά μικρότερο αντίπαλο: πολύ πιεστικά, παίρνοντας με το καλημέρα την κατοχή και ψάχνοντας το γρήγορο γκολ που πάντα βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις.



Με την Κηφισιά να παίζει πίσω από την μπάλα, με τις γραμμές της κοντά, κλείνοντας καλά τους χώρους, δείχνοντας όμως κι αυτή την διάθεση να απειλήσει με κάποια γρήγορη μετάβαση.



Η πρώτη επικίνδυνη φάση των «πράσινων» ήρθε στο 5’, με τον Λημνιό να κάνει ένα διαγώνιο σουτ έξω από την περιοχή και αριστερά, αλλά την μπάλα να περνάει πάνω από το δοκάρι.



Ακολούθησε μια διπλή καλή στιγμή με τους Ιωαννίδη και Παλάσιος στο 15ο λεπτό και την φιλοξενούμενη ομάδα να έχει μια αναγκαστική αλλαγή στα στόπερ αλλά να βρίσκει σταδιακά τρόπο να «εγκλωβίσει» τους «πράσινους», που έδειχναν πολύ στατικοί και δεν μπορούσαν να βγάλουν συνεργασίες.



Μια… πονηρή, χαμηλή, απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα στο 22’ δεν στάθηκε ικανή να νικήσει τον Αναγνωστόπουλο. Μάλιστα, χρειάστηκε να περάσει ένα δεκάλεπτο για την επόμενη φάση από πλευράς Παναθηναϊκού... Με τον Κώτσιρα να βγάζει την κάθετη στον Ιωαννίδη, που σούταρε αλλά υπό την πίεση του Μποτία, χάνοντας την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ.



Η Κηφισιά έφτασε με αξιώσει κοντά στο 0-1 τέσσερα λεπτά μετά. Όταν από γύρισμα του Μπαρμπόσα από αριστερά, ο Αράο μπλόκαρε το πλασέ του Οζέγκοβιτς λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, διώχνοντας σε κόρνερ…



Στην αμέσως επόμενη φάση, δε, έγινε το 1-0, αφού από την ωραία κάθετη πάσα του Ιωαννίδη για τον Παλάσιος, ο δεύτερος μπήκε από δεξιά στην περιοχή και με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία του Αναγνωστόπουλου, στο 37’!



Η νεοφώτιστη ομάδα είχε την τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου ημιχρόνου, στις καθυστερήσεις του, με το μακρινό σουτ του Μπαρμπόσα να περνάει δίπλα από την εστία του Λοντίγκιν.





MVP:



Η «σφυρίχτρα»:



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Αράο, Μλαντένοβιτς, Ρούμπεν (67' Ούγκο), Κώτσιρας, Μπακασέτας, Παλάσιος, Ιωαννίδης, Λημνιός.



Έμειναν στον πάγκο: Ντραγκόφσκι, Zέκα, Μαντσίνι, Αϊτόρ, Φικάι, Γερεμέγεφ, Βιλένα, Ακαϊντίν.



Kηφισιά (Κώστας Μπράτσος): Αναγνωστόπουλος, Τεϊσέιρα, Μποτία, Τσάπαν (16' λ.τ. Βαφέας), Μιλίσεβιτς, Πρίτσας (46' Γιόβαντσιτς), Τσανάτζια, Μπαρμπόσα, Κλωναρίδης, Μενέντες (62'Μπιφουμά), Οζέγκοβιτς (62' Τετέι).



Έμειναν στον πάγκο: Νικοπολίδης, Νίνης, Παρράς, Κωνσταντακόπουλος, Σμπώκος.



Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών).



Βοηθοί: Ιορδάνης Απτόσογλου (Αθηνών), Δημήτρης Σαμοΐλης (Αθηνών).



4ος διαιτητής: Κώστας Τσετσίλας (Καστοριάς).



VAR: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσων).



AVAR: Πολυχρόνης Κωστάρας (Αιτωλοακαρνανίας).|



