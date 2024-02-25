Στο μυαλό των κόουτς



Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Άρη ο Άκης Μάντζιος, μην έχοντας διαθέσιμους Φαμπιάνο, Μοντόγια, Ντουκουρέ, Πάρδο, Μπένετ και Ρουπ, επέλεξε τον Κουέστα κάτω από τα δοκάρια, τους Οντουμπάγιο, Μπράμπετς, Ροζ, Φεράρι τετράδα άμυνας, ενώ ο Βέλεθ αγωνίστηκε ως εξάρι, δίπλα από τον Νταρίντα. Ο Μάνου Γκαρθία είχε τον ρόλο του «δεκαριού», με τους Σαβέριο και Σουλεϊμάνοφ να είναι οι εξτρέμ πίσω από τον Μορόν.



Ίδιος σύστημα επέλεξε και ο Χρήστος Κόντης, στο ντεμπούτο τους στον πάγκο του Βόλου. Η αρχική του ενδεκάδα είχε τον Κόβακς τερματοφύλακα, τους Άλχο, Καλογερόπουλο, Σιέλη και Λούνα τετράδα στην άμυνα, μαζί με τους Ντε Καμπς και Γκλαβτσιτς ως δίδυμο στα χαφ. Ο Τρουιγέ ήταν μπροστά τους, με τον Κόμπα στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Ασενχούν στο αριστερό και τον Γκαρσία πιο προωθημένο.



Το ματς



Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Βόλο να πατάει αρκετά καλά στον αγωνιστικό χώρο και να κρατάει μπάλα, ενώ ο Άρης πίεζε ψηλά, παίρνοντας και την κατοχή μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Η πρώτη τελική ήρθε στο 11’ και ήταν για τους γηπεδούχους, με τον Σουλεϊμάνοφ να εκτελεί έξυπνα με πάσα ένα φάουλ και με τον Μορόν να σουτάρει με δύναμη πάνω στον Κόβακς.



Όσο περνούσε η ώρα, ο Άρης ανέβαζε ρυθμό, φτάνοντας με ευκολία στη μεγάλη περιοχή του Βόλου, αλλά μην μπορώντας να βρι την σωστή τελική πάσα. Στο 26’ ο Σουλεϊμάνοφ έκανε ωραία ατομική προσπάθεια, αλλά το σουτ του ήταν αδύναμο και κόντραρε σε αμυντικό, ενώ στο 28’ ο εξτρέμ των «κίτρινων» έκανε εντυπωσιακό γυριστό, που όμως κατέληξε ψηλά άουτ.



Στο 33’ και μετά από όμορφη ομαδική συνεργασία των γηπεδούχων από τα δεξιά της επίθεσής τους, ο Νταρίντα βρέθηκε απέναντι στον Κόβακς, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να βγαίνει νικητής, ενώ στο 39’ ο Νταρίντα έκανε την κάθετη γα τον Σαβέριο, με τον τελευταίο να κάνει το τελείωμα με το εξωτερικό του δεξιού του ποδιού, στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.



Στο 44’ ο Άρης έχασε τεράστια ευκαιρία να προηγηθεί, με τον Γκαρθία να ξεφεύγει από δύο αντιπάλους του και να σουτάρει αναγκάζοντας τον Κόβακς να κάνει δύσκολη απόκρουση, ενώ ο Μορόν πήρε το… ριμπάουντ, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι, από πολύ κοντά και το τέρμα ανυπεράσπιστο. Ωστόσο, ο Ισπανός επιθετικός πήρε το αίμα του πίσω στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν μετά από υπέροχη προσπάθεια και πάσα με τακουνάκι του Γκαρθία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, σκοράροντας το 14ο φετινό του γκολ!



Πιο αργός ο ρυθμός του ματς στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Άρη να διατηρεί την κατοχή, χωρίς να βιάζεται αφού είχε πάρει το προβάδισμα. Παραμένοντας ανώτεροι, οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 57’, με τον Γκαρθία να σουτάρει με δύναμη και με τον Κόβακς να αποκρούει σε κόρνερ, ενώ στο 60’ ήρθε η πρώτη τελική του Βόλου στο ματς, με τον Κουέστα να μπλοκάρει άνετα το μακρινό σουτ του Ασενχούν.



Στο 68’ ο Άρης έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία για το 2-0, όταν ο Σουλεϊμάνοφ συνέκλινε από τα δεξιά και πλάσαρε πάνω στον τερματοφύλακα του Βόλου, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Νταρίντα σούταρε άστοχα. Ο Τσέχος ήταν πρωταγωνιστής και στο 71’, όταν έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι, με κεφαλιά του μετά από σέντρα του Οντουμπάγιο.

Οι συνθέσεις των ομάδων



Άρης (Μάντζιος, 4-2-3-1): Κουέστα – Οντουμπάγιο, Ροζ, Μπράμπετς, Φεράρι, – Βέλεθ (81’ Ζουλ), Νταρίντα (89’ Φετφατζίδης) – Σουλεϊμάνοφ, Γκαρθία (70’ Τζούρασεκ), Σαβέριο (70’ Ζαμόρα) – Μορόν (70’ Ανσαριφάρντ)



Στον πάγκο έμειναν οι Χουτεσιώτης, Φατόρε, Παναγίδης, Βερστράτε



Βόλος (Κόντης, 4-2-3-1): Κόβακς - Άλχο, Καλογερόπουλος, Σιέλης, Λούνα - Ντε Καμπς (63’ Τσοκάνης), Γκλάβτσιτς (37’ Μπαριέντος) - Κόμπα, Τρουιγέ (63’ Μπερτόλιο), Ασενχούν (76’ Ολίβέρα) – Γκαρσία (76’ Μωραΐτης)



Στον πάγκο οι Παπαδόπουλος, Ασλανίδης, Κίτσος, Τάχατος.



Διαιτητής: Γκάμαρης

Βοηθοί: Παπαδάκης, Μηνούδης

Τέταρτος: Πολυχρόνης

VAR: Βεργέτης, Στεφανής

