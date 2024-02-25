Παναχαϊκή: Καταγγέλλει εγκλωβισμό στα αποδυτήρια και ζητά εισαγγελέα για να φύγει από το Δημοτικό Στάδιο Ρόδου

Απίστευτες καταστάσεις καταγγέλλει η ΠΑΕ Παναχαϊκή στο Δημοτικού Σταδίου Ρόδου!



Σύμφωνα με τους Πατρινούς, που πέρασαν, θυμίζουμε, νωρίτερα με σκορ 2-1 από την έδρα του Διαγόρα, εξαγριωμένοι οπαδοί των γηπεδούχων έχουν εγκλωβίσει τους παίκτες στα αποδυτήρια και η ομάδα, ενώ το παιχνίδι έχει τελειώσει από τις 17:00 και η πτήση της αναχωρεί στις 22:00 από το νησί, παραμένει στο γήπεδο!



Μάλιστα, στη σχετική ενημέρωση τονίζεται πως «η ΠΑΕ Παναχαϊκή έχει ζητήσει την παρέμβαση εισαγγελέα από τον αρμόδιο παράγοντα της ΔΕΑΒ, ο οποίος, δυστυχώς, και άγνωστο γιατί, αρνείται να τον καλέσει, με αποτέλεσμα η αποστολή της ομάδας μας και οι οπαδοί μας να έχουν εγκλωβιστεί στο γήπεδο»!



Ρεπορτάζ του ''sportfmpatras.gr'' στις 20:00, εξάλλου, αναφέρει: «Η αποστολή της Παναχαϊκής βρίσκεται ακόμα εντός των αποδυτηρίων και περιμένει τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών έτσι ώστε να οδηγηθεί με ασφάλεια στο λεωφορείο και στη συνέχεια στο αεροδρόμιο του νησιού.



Εξάλλου ο χρόνος πιέζει καθώς η πτήση είναι προγραμματισμένη για τις 22:00».



Η καταγγελία:



«H ΠΑΕ Παναχαϊκή καταγγέλλει τον εγκλωβισμό των παικτών μας στα αποδυτήρια του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου, από εξαγριωμένο κόσμο, που αντιδρούν με αυτόν τον βίαιο τρόπο στη νίκη μας με σκορ 1-2.



Για την αντιμετώπιση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, η ΠΑΕ Παναχαϊκή έχει ζητήσει την παρέμβαση εισαγγελέα από τον αρμόδιο παράγοντα της ΔΕΑΒ, ο οποίος, δυστυχώς, και άγνωστο γιατί, αρνείται να τον καλέσει, με αποτέλεσμα η αποστολή της ομάδας μας και οι οπαδοί μας να έχουν εγκλωβιστεί στο γήπεδο»!

