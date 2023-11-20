Μπαρτζώκας: «Έχω κάνει κάποιες εισηγήσεις για μεταγραφή, το χειρίζεται η διοίκηση»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βραβεύτηκε από το Μαρούσι και στη συνέχεια είδε τον Ολυμπιακό να νικά εύκολα στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Μετά την ευρεία νίκη των Πειραιωτών, ο Έλληνας προπονητής τοποθετήθηκε και για το θέμα της ενίσχυσης, αναφέροντας ότι έχει κάνει τις εισηγήσεις του και περιμένει τη διοίκηση.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για εμένα που επέστρεψα στο Μαρούσι. Στο γήπεδο του "Σπύρος Λούης" έχω περάσει απίστευτα χρόνια και έχω κάνει πολλές φιλίες. Αν και έχουν αλλάξει τα πρόσωπα στην ομάδα, πάντα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι και θέλω να βλέπω το Μαρούσι να κερδίζει.

Το Μαρούσι αμυντικά δεν είναι καλό γιατί έχει επιθετικογενείς παίκτες. Ειδικά χωρίς τον Τζούστον δεν είναι καλοί και εμείς το εκμεταλλευτήκαμε με καλή κυκλοφορία της μπάλας.

Για τη μεταγραφή δεν έχω να πω κάτι. Το θέμα είναι ότι όταν γίνει και αν γίνει θα ενημερωθείτε. Το χειρίζεται η διοίκηση. Έχω κάνει εισηγήσεις, ενημερώνομαι και θα δούμε».

