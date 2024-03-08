Τζόκοβιτς: «Ναδάλ και Φέντερερ είναι μέρος της εξέλιξής μου - Ένα κομμάτι μου φεύγει μαζί τους»

Μετά από πολλά χρόνια μεγάλης αντιπαλότητας και σπουδαίων αναμετρήσεων, η «χρυσή εποχή» του τένις βαδίζει σιγά σιγά προς την αυλαία της.



Ο Ρότζερ Φέντερερ έχει ήδη αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ο Ράφα Ναδάλ κάνει κι αυτός τα τελευταία βήματα στην καριέρα του, ενώ μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει απομείνει να... εκπροσωπεί στο 100% το Big Three που άλλαξε για πάντα το τένις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Παρόλο που πέρασε όλα τα χρόνια της καριέρας του έχοντας ως μεγάλους αντιπάλους τους άλλους δύο, οδεν τρέφει τίποτε άλλο παρά σεβασμό γι' αυτούς. Μάλιστα, μιλώντας ενόψει του τουρνουά Indian Wells αποθέωσε, τονίζοντας πως επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξή του ως αθλητή.«Ναδάλ, Φέντερερ και Μάρεϊ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης που είχα ως παίκτης. Πολλά από όσα έχω πετύχει, έχουν να κάνουν με τους αντιπάλους μου. Όταν καταλαβαίνεις πως όλο αυτό τελειώνει, μοιάζει με το τέλος μιας εποχής. Έχουμε ζήσει μαζί τόσα μεγάλα παιχνίδια, τόσες υπέροχες στιγμές, ίσως τα σπουδαιότερα rivalries που έχουν υπάρξει στο τένις. Ας δούμε πόσο ακόμα μπορούμε να αντέξουμε. Είναι μεγάλο κρίμα που αποσύρθηκε ο Ναδάλ, τόσο για το τουρνουά, όσο και για τον ίδιο. Ταξιδέψαμε μαζί στην Αμερική, συμπτωματικά, και χάρηκα που είδα αυτόν και την οικογένειά του».«Μάλλον θα ήταν δίκαιο να κάνετε και σε αυτούς την ίδια ερώτηση. Δεν το σκέφτομαι έτσι, είμαι ευγνώμων που τους είχα αντιπάλους. Χρειάστηκα πολύ καιρό για να σπάσω τον κωδικό του Ναδάλ και του Φέντερερ. Θυμάμαι τον Μάκενρο, όταν αποσύρθηκε ο Μποργκ, να λέει πως και ένα δικό του κομμάτι αποσύρθηκε μαζί του, και το δικό μου συναίσθημα είναι παρόμοιο για αυτούς τους δυο».

