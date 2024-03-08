Την επιστροφή του σε τελικό Κυπέλλου βόλεϊ Γυναικών μετά από πέντε χρόνια πανηγυρίζει από το βράδυ της Παρασκευής (08/03) ο Ολυμπιακός!



Οι «ερυθρόλευκες» του Λορέντσο Μιτσέλι... μασούσαν σίδερα στην άμυνα και χάρη στο εξαιρετικό τους μπλοκ, αλλά και την Μίλιτσα Κούμπουρα που βρέθηκε σε τρομερό εκτελεστικό βράδυ με 26 πόντους, επικράτησαν με ανατροπή 3-1 σετ (23-25, 25-22, 25-19, 25-14) του Παναθηναϊκού, στον δεύτερο ημιτελικό του 17ου Final 4!



Κάπως έτσι, το βράδυ της Κυριακής (10/03, 20:15) στο κλειστό «Γεώργιος Γαλανόπουλος» του Λουτρακίου, ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον 10ο τίτλο του στον θεσμό απέναντι στην τροπαιούχο ΑΕΚ, η οποία νωρίτερα απέκλεισε τον Άρη με 3-0 σετ.



Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ πιο διαβασμένος και συγκεντρωμένος στην αναμέτρηση, με τις «πράσινες» να εκκινούν εξαιρετικά και να χτίζουν από νωρίς μεγάλες διαφορές στο πρώτο σετ. Εκμεταλλευόμενη τα πολλά και μαζεμένα λάθη του Ολυμπιακού, η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη ξέφυγε γρήγορα με +5 (2-7), ενώ λίγο αργότερα, με πόντους των Άτκινσον, Γενιτσαρίδη και Καρκάσες πήγε στο +6 για το 5-11.



Με ένα γρήγορο σερί, οι «ερυθρόλευκες» μείωσαν στους 3 (8-11), με τις τυπικά φιλοξενούμενες να βελτιώνουν το μπλοκ τους και με αιχμή του δόρατος την Άτκισον να πηγαίνουν εκ νέου στο +6 (13-19). Η αγωνιστική άνοδος της Μλεΐνκοβα και της Κούμπουρα, επέτρεψε στις «ερυθρόλευκες» να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του σετ και να μειώσουν στον πόντο (23-24), προτού η Άκτινσον με καρφί στη διαγώνιο, «χαρίσει» το πρώτο σετ στο «τριφύλλι» (23-25).



Με τη Σάμαντα να βρίσκει μαζεμένους πόντους σε πρώτο χρόνο, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-3 και 4-6 στις αρχές του δεύτερου σετ. Έκτοτε, οι «ερυθρόλευκες» ισορρόπησαν το παιχνίδι και με τις Μλεΐνκοβα, Κούμπουρα και Νίζετιχ, βρήκαν πόντους από επιθέσεις και μπλοκ, με αποτέλεσμα το ματς να πάει πόντο-πόντο. Μάλιστα, με πόντο της Φάριολ, αλλά και με το διπλό μπλοκ στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 11-10, στο πρώτο προβάδισμά του στην βραδιά!



Άτκινσον και Καρκάσες πήραν στις... πλάτες του τον Παναθηναϊκό για την προσπέραση (12-14), προτού ο Ολυμπιακός αντιδράσει ξανά και με την ανεβασμένη Κούμπουρα και Μλεΐνκοβα, προηγηθεί με 17-15. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, με την ομάδα του Λορέντσο Μιτσέλι να επικρατεί στα σημεία και χάρη στο καλό της μπλοκ, να κατακτά το δεύτερο σετ με 25-22, ισοφαρίζοντας σε 1-1!



Με το μπλοκ του Ολυμπιακού να λειτουργεί και να αποδίδει σε υψηλά στάνταρ και στις αρχές της τρίτης περιόδου, οι «ερυθρόλευκες» ανάγκασαν τον Παναθηναϊκό σε εύκολα λάθη, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 7-4. Κάπου εκεί όμως, τρία μαζεμένα λάθη των τυπικά γηπεδούχων στις επόμενες τέσσερις επιθέσεις, επέτρεψαν στις «πράσινες» να περάσουν μπροστά (7-8). Κούμπουρα και Μλεΐνκοβα «ξεκόλλησαν» επιθετικά τον Ολυμπιακό, ο οποίος σταδιακά βελτίωσε την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση και σε συνδυασμό με το σταθερό του μπλοκ, πήγε στο για πρώτη φορά στο +5 για το 20-15.



Μάλιστα, με την Νίζετιχ να εκμεταλλεύεται τα λάθη των «πρασίνων» κοντά στο φιλέ και να τα μετατρέπει σε πόντους, οι «ερυθρόλευκες» ανέβασαν τη διαφορά στο +7 (23-16), κατακτώντας τελικώς το τρίτο σετ για το υπέρ τους 2-1 με σκορ 25-19 με τρομερό πλασέ της Νίζετιχ πάνω από το διπλό μπλοκ.



Μετά και την ανατροπή στο σκορ, ο Ολυμπιακός μπήκε στο τέταρτο σετ την ψυχολογία στα ύψη και με την Κούμπουρα στη... ζώνη του λυκόφωτος! Η 28χρονη Σέρβα διαγώνια ήταν εξαιρετική στο πρώτο διάστημα του σετ και με πέντε προσωπικούς πόντους, οδήγησε τις «ερυθρόλευκες» - μαζί φυσικά και με τη Νέζετιχ - στο +10 και το 16-6! Ο Παναθηναϊκός ήταν ξεκάθαρο πως είχε χάσει το «καθαρό» του μυαλό, με την άμυνά του να μην παίζει στα επίπεδα που ήταν στα πρώτα τρία σετ. Με την Μλεΐνκοβα να βρίσκει κάποιους πόντους κόντρα στην αντίπαλη άμυνα, και την Κούμπουρα να συνεχίζει... ακάθεκτη, ο Ολυμπιακός διατήρησε με άνεση τη μεγάλη υπέρ του διαφορά μέχρι το φινάλε, κατακτώντας το τρίτο σετ και τη νίκη με σκορ 25-14.





Τα σετ: 23-25, 25-22, 25-19, 25-14.

