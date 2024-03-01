Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά στο 500άρι τουρνουά του Ακαπούλκο, καθώς ηττήθηκε στα προημιτελικά από τον Αυστραλό κάτοχο του τίτλου Αλεξ Ντε Μινόρ (Νο 9) με 1-6, 6-3 και 6-3 μετά από 2 ώρες και 9 λεπτά αγώνα.
Ο Ντε Μινόρ αν και βρέθηκε πίσω στα σετ κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να φτάσει στη νίκη με εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά.
Παράλληλα αυτή ήταν η πρώτη νίκη στην καριέρα του Αυστραλού απέναντι στον Τσιτσιπά, ο οποίος είχε κερδίσει και τις 10 προηγούμενες αναμετρήσεις τους.
11TH TIME LUCKY 🤩— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2024
Defending champion @alexdeminaur snaps a 10-match losing streak to Stefanos Tsitsipas with a 1-6 6-3 6-3 triumph in Acapulco #AMT2024 pic.twitter.com/BvcPKek65K
Ο Ελληνας πρωταθλητής υπέστη την 10η ήττα του στις τελευταίες 11 αναμετρήσεις κόντρα σε παίκτη πρώτης 10άδας (1-10) από το 2023 και μετά.
Παρά την ήττα του όμως συνεχίζει να ελπίζει για επιστροφή στην πρώτη 10άδα από την ερχόμενη Δευτέρα, αν ο Ντε Μινόρ αποτύχει να πάρει και φέτος τον τίτλο στο Μεξικό.
