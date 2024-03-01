Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος έρχεται την Κυριακή στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Κυριακή (03/01) συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και ζήστε όλη τη δράση με παράλληλη μετάδοση και των 7 αναμετρήσεων της αυλαίας.

Μπείτε από νωρίς στο κλίμα των αγώνων και στις 19:30 ακούστε όλα όσα θα συμβαίνουν στα γήπεδα της μεγάλης κατηγορίας, όπου ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Άρης-ΑΕΚ και ΟΦΗ-Παναθηναϊκός.

Την ίδια ώρα παίζουν Ολυμπιακός-Βόλος, Λαμία-ΠΑΟΚ, Κηφισιά-Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΣ Γιάννινα-Ατρόμητος.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, εκτιμήσεις ενόψει των πλέι οφ και των πλέι άουτ και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Όλα αυτά εδώ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

