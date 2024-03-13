Η Τουρκία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να αποτελέσει τον επόμενο σταθμό στην προπονητική καριέρα του Ζοσέ Μουρίνιο.



Ο 61χρονος τεχνικός, ο οποίος απομακρύνθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από τον πάγκο της Ρόμα φέρεται να έχει δεχτεί πρόταση από την Φενέρμπαχτσε ώστε να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ η Αλ Σαμπάμπ του έκανε μεγάλη πρόταση, αλλά ο Μουρίνιο την απέρριψε. Ο «Special One», που έχει ακουστεί για διάφορες ομάδες σε Γερμανία, Ισπανία και Αγγλία, πιθανόν να μετακομίσει τελικά στην Τουρκία. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Sun», στο οποίο υποστηρίζεται ότι θ' αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε, η οποία τού προσφέρει 30 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο συνεργασίας.



Ο Πορτογάλος μίλησε με τον βαθύπλουτο πρόεδρο της τουρκικής ομάδας, Αλί Κοτς και αναμένεται να του απαντήσει τις επόμενες ημέρες για το αν θα αποδεχθεί τελικά την πρόταση.

