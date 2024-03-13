Τα μεγάλα ντέρμπι είναι στον bwinΣΠΟΡ FM!

Την Πέμπτη (14/03) δεν ξεκολλάμε από τον bwinΣΠΟΡ FM, γιατί έχει ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την Euroleague και τις μάχες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού στο Conference League και όλα παίζονται στους 94,6.

Στις 19:45 η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά στο ΣΕΦ, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 29η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά για την πορεία των δύο ομάδων στην διοργάνωση.

Την ίδια ώρα συνδεόμαστε με την Τούμπα και ακούμε την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να ανατρέψει την ήττα του με 2-0 στο Ζάγκρεμπ κόντρα στην Ντινάμο, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference.

Στις 22:00 μεταφερόμαστε στη Σερβία, όπου ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει την απόλυτη υπέρβαση απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά το υπέρ της 4-1 στην Ελλάδα.

Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο της βραδιάς, σχόλια και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ,

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός.

Αν είναι μπάλα, παίζει εδώ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



